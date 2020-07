METEO – Improvvisa TROMBA d’ARIA mette a FERRO E FUOCO la Versilia, in Toscana: DANNI ingenti sul litorale e BLACK-OUT, VIDEO dell’accaduto

Breve stop all’Anticiclone, maltempo al nord e parte del centro, ancora stabile al sud

La giornata di oggi segna un breve stop da parte dell’Alta pressione di matrice africana che fino a ieri avvolgeva gran parte del nostro territorio nazionale, sebbene la presenza di correnti più umide e fresche in scorrimento su latitudini piuttosto meridionali rispetto a quanto si è abituati in questo periodo, abbia determinato anche nei passati giorni qualche nota di maltempo localizzata al nord, ma comunque intensa (basti pensare alla tromba d’aria sul basso Piemonte di un paio di giorni fa). Oggi l’instabilità si mostra decisamente più diffusa sulle regioni settentrionali e in parte del centro, mentre persistono condizioni di stabilità al sud.

Linea di demarcazione climatica al centro Italia: al nord e parte del centro è autunno, più a sud è dominio estivo

Avendo un quadro complessivo del clima italiano di quest’oggi, è piuttosto evidente la linea netta di demarcazione che c’è al centro Italia e che suddivide il nord e parte delle regioni centrali (come ad esempio Marche e Toscana) dalle rimanenti regioni centrali e sud: mentre infatti nei primi settori citati le condizioni di maltempo sono state e sono tutt’ora responsabili di un abbassamento delle temperature su valori pressoché autunnali, i cieli che appaiono prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi altrove sono causa invece di temperature che si mantengono comunque su valori tipicamente estivi.

Il maltempo colpisce duramente anche la Toscana dopo la Lombardia, tromba d’aria sulla Versilia

A seguito del violento maltempo che si è riscontrato questa mattina al nord Italia e in particolare in Lombardia, dove non solo è esondato il fiume Seveso a Milano, ma ci sono stati anche danni e disagi a causa del transito di una tromba d’aria nel Cremasco, nel corso di questo pomeriggio fenomeni meteorologici estremi hanno caratterizzato anche l’alta litorale toscano, in particolare la Versilia. Stando infatti a quanto riporta il sito “iltirreno.gelocal.it” una tromba d’aria si sarebbe abbattuta sulla costa, con violenti raffiche di vento che hanno raggiunto anche l’immediato entroterra, provocando danni ingenti come vedremo nel prossimo paragrafo.