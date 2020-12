METEO – IMPULSO POLARE, forti TEMPORALI e SFURIATE di NEVE in pianura: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Tempo in miglioramento al sud, ma tornano le piogge e la neve al nordovest in serata

Le condizioni meteo appaiono in questo momento in graduale miglioramento sulle regioni meridionali dove persiste comunque ancora della residua instabilità con fenomeni mediamente moderati, a causa dell’allontanamento delle correnti artiche verso i quadranti orientali. Peggiora invece questa sera al nordovest dove si manifesteranno i primi effetti di un nuovo impulso questa volta di matrice polare marittima: tornano le piogge, ma anche le nevicate fino in pianura in particolare nel cuneese.

Domani maltempo e violente raffiche di vento

Il fronte polare attraverserà buona parte d’Italia nella giornata di domani lunedì 28 dicembre, portando bufere di neve in pianura al nord nella prima metà di giornata. Dal pomeriggio la linea di maltempo si sposterà verso meridione, con piogge, acquazzoni e occasionali temporali accompagnati da violente raffiche di vento anche oltre i 100km/h. Il peggioramento in serata raggiungerà buona parte dell’Italia meridionale peninsulare con fenomeni localmente anche intensi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana, settori montuosi del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia Romagna occidentale ed appenninica, resto di Triveneto, regioni centrali peninsulari e Campania, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sul resto del Nord, Sardegna, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Calabria settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: fino a quote di pianura su tutte le regioni settentrionali, con probabili piogge o locale gelicidio sulle pianure di Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo generalmente moderati; al di sopra dei 1200-1400 m sui rimanenti settori appenninici centro-settentrionali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile e generale aumento sulle regioni centro-meridionali. Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Sardegna, Liguria e sui settori costieri di Toscana e Lazio, in estensione a tutte le regioni centro-meridionali e a quelle dell’Alto Adriatico, con temporanei rinforzi di burrasca forte su tutti i settori costieri e su quelli appenninici. Mari: agitati fino a localmente molto agitati il Mare di Sardegna, il Mar Ligure ed il Tirreno; molto mossi i restanti bacini, tendenti ad agitati nel pomeriggio, fino a molto agitato lo Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.