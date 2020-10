METEO – IMPULSO POLARE, VAGONATE di NEVE stanno per imperversare sull’ITALIA, ecco dove

Violento maltempo danneggia il nord Italia

Nel corso della giornata di ieri e almeno fino alla prima parte di questa notte è imperversata su alcune zone del nord Italia in particolare quelle alpine subalpine del Piemonte un’ondata di maltempo decisamente estrema, con cumulati eccezionali e mai raggiunti prima in un lasso di tempo così ridotto: localmente infatti, hanno superato i 600 millimetri, una quantità d’acqua che nella stragrande maggioranza delle località italiane cade nel giro di quasi un anno. Purtroppo ovvi i danni ingenti e i disagi che si sono segnalati proprio in queste aree, con 16 dispersi e tante frane, allagamenti e ponti crollati.

Tempo in miglioramento, nuovo maltempo nelle prossime ore sulle regioni centrali

Mentre sulle regioni settentrionali si sta osservando un graduale miglioramento nel corso di questo pomeriggio, le prime piogge si sono azionate già sulla Sardegna e in particolare nel sassarese grazie ad un nuovo impulso perturbato in arrivo dai quadranti nordoccindetali. Nelle prossime ore e più precisamente nella serata odierna il maltempo si estenderà anche sul medio versante tirrenico, con fenomeni localmente intensi soprattutto sull’alta Toscana. Qualche pioggia potrebbe tornare a colpire anche l’alto Piemonte e le Alpi di confine soprattutto però su territorio francese.

Impulso polare, correnti più fredde in ingresso sull’Italia, crolla la quota neve

L’impulso perturbato che abbiamo precedentemente già menzionato avrà origine polare marittima e causerà l’ingresso di correnti nettamente più fredde rispetto a quanto riscontrato fin ora sul nostro Paese. Infatti, oltre a provocare un calo generale delle temperature soprattutto al settentrione, ma anche al sud dopo le temperature elevatissime registrate quest’oggi, esse comporteranno anche un deciso abbassamento della quota neve, coadiuvato dall’arrivo di fenomeni intensi. Bufere di neve imperverseranno sull’arco alpino e soprattutto quello lombardo al confine con il Trentino intorno ai 1500/1600 metri. Ma i fiocchi potrebbero spingersi anche più in basso, ecco dove.