METEO – In arrivo forti TEMPORALI in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città interessate

Oggi maltempo in Italia

Nella giornata odierna le correnti atlantiche che spingono sui bordi dell’Anticiclone hanno favorito in qualche modo lo sviluppo convettivo di temporali che nel corso di questo pomeriggio hanno colpito soprattutto le zone interne della Sardegna localmente anche in maniera intensa. L’instabilità non si è però fermata ad interessare la sola Sardegna, ma si è estesa al settore tirrenico della Sicilia e ha colpito anche le Alpi e le Prealpi nordoccidentali, in maniera localmente anche intensa e solo occasionalmente accompagnata da attività elettrica. In queste ore è in atto un miglioramento delle condizioni meteo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Migliora in queste ore

Lo avevamo ribadito all’interno di un apposito editoriale, le condizioni meteo stanno migliorando nel corso della serata. Tale miglioramento è visibile soprattutto sulle Isole Maggiori, laddove l’irraggiamento solare ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo del maltempo. Permane qualche residua pioggia sulle regioni nordoccidentali a causa dell’insistenza e dello scorrimento di correnti umide e atlantiche appena oltralpe, mentre altrove le condizioni meteo erano stabili prima e lo sono adesso, in un contesto termico sicuramente dai pieni connotati primaverili. I valori massimi infatti si sono aggirati diffusamente tra i +22 e i +24°C.

Domani altro maltempo in arrivo

Nella giornata di domani lunedì 27 aprile in concomitanza dunque con l’inizio della nuova settimana, le condizioni meteo peggioreranno nuovamente a partire dal pomeriggio, grazie al nuovo sviluppo termoconvettivo di temporali. Questi temporali colpiranno ancora una volta i settori interni della Sardegna e anche quelli della Sicilia questa volta, con fenomeni localmente anche intensi. Piogge e possibili temporali potrebbero colpire inoltre i settori nordoccidentali italiani e le Alpi e Prealpi nordorientali. Temporali localmente anche intensi interesseranno sempre nel corso del pomeriggio i rilievi abruzzesi prima che le condizioni atmosferiche subiscano un nitido miglioramento col progredire della serata, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.