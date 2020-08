METEO – In arrivo la “TEMPESTA” di fine agosto, MALTEMPO imminente e brusco calo delle temperature sull’ITALIA

L’autunno verso l’Europa, ecco la situazione sinottica

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano. Le condizioni meteorologiche sull’Europa e sul bacino del Mediterraneo stanno subendo un sensibile mutamento, per la discesa di una vasta saccatura nord atlantica; aria più fresca sta dilagando su gran parte delle Nazioni europee e si appresta a “sfociare” anche sul Mediterraneo centrale, proprio in concomitanza con la fine dell’estate meteorologica. L’anticiclone delle Azzorre è confinato al vicino Atlantico e si è esteso su latitudini più settentrionali, mentre una severa ondata di maltempo autunnale è pronta ad interessare l’Italia. Vediamo nel proseguo dell’articolo i maggiori dettagli.

Oggi maltempo al nord Italia, rischio nubifragi e violenti temporali

Meteo – Le prime regioni a subire gli effetti dell’intensa perturbazione atlantica saranno quelle settentrionali; già in queste ore i cieli si presentano molto nuvolosi su gran parte del nord Italia, con piogge irregolari tra Lombardia, Emilia e Piemonte, mentre una linea temporalesca sta interessando la Liguria di levante. Temporali ed acquazzoni presenti anche sul Friuli ed il settori del Delta del Po. Al centro-sud ed Isole tempo stabile. Nella seconda parte di giornata è atteso un ulteriore peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali che non risparmieranno nessun settore, fatta eccezione per le coste romagnole. Le tese correnti meridionali enfatizzeranno la fenomenologia in particolare sulle Prealpi e Liguria di Levante dove potranno cadere entro la fine del giorno oltre 100 mm di pioggia. Rischio forti temporali e grandinate sulle pianure a nord del Po.

Domani il maltempo si sposta anche al centro, brusco calo delle temperature al nord

Meteo – La saccatura atlantica attualmente distesa dalla Scandinavia alla Penisola Iberica, tenderà a traslare gradualmente verso Levante nei prossimi giorni, pilotando il flusso perturbato anche sul resto dell’Italia. Nella giornata di domani, domenica 30 agosto, si osserveranno condizioni meteo perturbate nel corso del mattino tra Lombardia e Triveneto con piogge intense e temporali; le precipitazioni interesseranno anche le regioni centrali, in particolare i settori tirrenici e l’Umbria, dove una linea temporalesca è attesa tra la maremma toscana, il medio-alto Lazio e l’Umbria. Piogge e temporali nel corso del pomeriggio sui settori a nord del Po e gran parte del centro, mentre al sud ed Isole Maggiori il tempo risulterà ancora asciutto, ma con nubi in transito. Aria fresca in ingresso al nord, favorirà un deciso calo delle temperature, inizialmente più sensibile sui settori di montagna.