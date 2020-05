METEO: in arrivo TEMPORALI localmente anche intensi in ITALIA, temperature in calo in settimana

Fronte freddo scorre sulla nostra Penisola portando un rapido peggioramento meteo con temporali anche intensi

Nonostante la rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo, la protezione fornita all’Italia non sarà assoluta e già nel corso delle prossime ore il transito di aria fredda in quota porterà un rapido peggioramento meteo con piogge e temporali localmente anche di forte intensità. Primi fenomeni nel corso del pomeriggio sui settori alpini, precipitazioni che diverranno via via più intense ed estese con l’avvicinarsi della sera. Piogge e temporali che entro la notte interesseranno anche la Pianura Padana risultando più intensi sulle regioni di Nord-Est. Condizioni meteo in miglioramento a seguire con instabilità ancora presente però nella giornata di Domenica quando non si escludono locali acquazzoni in particolare sulle zone interne del Centro-Nord. Durante la prossima settimana temperature in calo soprattutto sui settori adriatici per l’arrivo di aria più fresca da est.

Temperature fino a+ 30 gradi in Italia poi cambia tutto con valori in calo anche sotto le medie

Weekend caldo sulla nostra Penisola con temperature che tra oggi e domani potranno anche toccare i +30 gradi specie su Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che confermano per la prossima settimana un calo delle temperature, anche importante, sulla nostra Penisola ad opera delle correnti più fredde da est. Come anticipato già nei giorni scorsi l’anticiclone in rimonta sull’Europa sarà come una coperta troppo corta per l’Italia che dunque rimarrà in balia delle correnti più fredde orientali. Massimi dell’anticiclone sui settori occidentali del continente e vasta circolazione depressionaria, colma di aria fredda in quota, tra Europa orientale e Balcani. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano un calo delle temperature specie da metà settimana con valori che potrebbero scendere anche di 4-5 gradi al di sotto delle medie del periodo in particola su medio-basso Adriatico e Sud. Ovviamente anche le condizioni meteo si farebbero un po’ più instabili con temporali pomeridiani.

Tendenza meteo: per l’inizio di giugno il modello americano strizza ancora l’occhio al maltempo

Il mese di maggio dovrebbe terminare con condizioni meteo a tratti instabili e clima non troppo caldo grazie alla presenza di una vasta circolazione depressionaria, con aria fredda in quota, posizionata tra Europa orientale e Balcani. Ancora molto distante l’inizio di giugno che però, stando all’ultimo aggiornamento del modello GFS, potrebbe riservare delle sorprese sotto il profilo meteo. Come già anticipato ieri l’anticiclone delle Azzorre potrebbe spostare i suoi massimi di pressione sempre più verso l’Atlantico risalendo anche di latitudine fino a lambire l’Islanda. Aria fredda scenderebbe dunque dalla Scandinavia verso l’Europa centrale attivando una vasta circolazione depressionaria. Questa potrebbe influenzare anche le condizioni meteo sul Mediterraneo centrale portando maltempo e clima decisamente fresco. Al momento è solo un’ipotesi ma visto l’andamento degli ultimi mesi non sarebbe male iniziare l’estate con un po’ di acqua in più.