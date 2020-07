METEO – Incombe il MALTEMPO sugli ultimi giorni di LUGLIO, vediamo la tendenza

Caldo in Italia ma con temporali di calore anche intensi

Temperature in media o poco sopra sulla nostra Penisola ed essendo questo il periodo più caldo dell’anno le temperature non faticano a raggiungere i +34/36 gradi da Nord a Sud. Se però al Centro-Sud le condizioni meteo si mantengono asciutte, sulle regioni settentrionali acquazzoni e temporali di calore si sono sviluppati già nella giornata di ieri. In alcuni casi questi fenomeni sono risultati particolarmente intensi e hanno sconfinato da Alpi e Prealpi verso le alte pianure. Nei prossimi giorni le temperature dovrebbero subire un calo e dopo il caldo africano non si esclude anche l’arrivo di un po’ di maltempo specie tra Venerdì e Sabato. La tendenza meteo fino al termine di questo mese di luglio sembra improntata all’alternanza tra promontorio anticiclonici e saccature depressionarie. Ultima uscita del modello GFS che mostra un nuovo affondo proprio negli ultimi giorni del mese.

Temperature elevate, le più alte dell’anno fino ad adesso

Il promontorio anticiclonico che si estende sul Mediterraneo favorisce il ritorno del caldo specie al Centro-Sud dove le temperature alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) raggiungono e superano la fatidica soglia dei +20 seppur di poco. Attese punte massime localmente superiori ai +35 gradi in particolare su zone interne del Centro e del Sud. Non si escludono anche valori di +36/37 gradi tra Puglia e Basilicata e sui settori interni di Sardegna e Sicilia. Attenzione invece ai temporali di calore che anche nella giornata odierna si svilupperanno sui settori Alpi e prealpini per poi interessare anche le pianure tra la sera e la notte. Attesi temporali anche intensi sulla Pianura Padana dal Piemonte al Veneto. Anche nella giornata di domani diffusi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni del Nord a causa di correnti più umide che si infiltreranno in quota scalzando l’anticiclone.

Ultimi giorni di luglio con nuovo affondo? Ecco la tendenza meteo

Sono diversi i peggioramenti meteo che potrebbero interessare la nostra Penisola proprio nel cuore dell’estate. Tra Venerdì 24 e Sabato 25 il modello americano GFS propone nell’ultima uscita un’ansa depressionaria proprio sul Mediterraneo centrale. Spiccata fase di maltempo al Centro-Nord dove non mancherebbero piogge e temporali anche intensi. Maltempo accompagnato anche da un generale calo delle temperature con valori che si riporterebbero in media o anche di qualche grado al di sotto. Più riparto per il momento il Sud Italia che non dovrebbe risentire troppo di questo peggioramento meteo del weekend. Il modello GFS propone poi un altro affondo atlantico negli ultimi giorni del mese di luglio con piogge e temporali che quindi potrebbero ancora interessare l’Italia, questa tendenza trova però al momento poche conferme negli altri principali modelli.