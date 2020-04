METEO – Incredibile COLPO di SCENA, cancellata ondata di MALTEMPO, tutti i dettagli

Primi giorni di aprile solo un bluff, ora è primavera

I primissimi giorni del mese di aprile, giorni in cui le temperature misuravano valori degni del periodo invernale o quantomeno tardo invernale, sono stati solo un bluff. Se questi potevano far pensare ad una prima decade piuttosto fredda e instabile, in realtà è accaduto proprio il contrario. Fin ora infatti, la prima decade di aprile salvo rare eccezioni su cui approfondiremo nel prossimo paragrafo, ha presentato condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola con cieli in prevalenza soleggiati grazie alla netta predominanza all’interno del bacino del Mediterraneo di un vasto promontorio anticiclonico che abbraccia anche buona parte del continente europeo centro-occidentale con temperature nettamente oltre la media del periodo, sulle cui misurazioni odierne abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Circolazione secondaria ha portato più di qualche disturbo sulla Sicilia

Nel precedente paragrafo abbiamo detto che soprattutto nel corso dei passati giorni ci sono state rare eccezioni per quanto riguarda le condizioni meteo di stabilità e di tempo asciutto: ebbene queste hanno riguardato particolarmente la Sicilia dove, oltre a trovarsi spesso sotto un esteso tappeto nuvoloso, questo ha anche apportato qualche pioggia localizzata, che ha scaturito tuttavia un accumulo generalmente al limite della trascurabilità. Tutto ciò è dovuto alla presenza dell’affluenza di correnti provenienti dai quadranti orientali che nel corso degli ultimi giorni si sono fatte meno incidenti ed infatti non hanno portato ulteriori effetti se non per un generale contenimento delle temperature in tutto il sud Italia.

Weekend di Pasqua con alti e bassi

Il prossimo fine settimana che è ormai imminente sulla nostra Penisola presenterà dal punto di vista meteorologico alti e bassi. La prima metà, riferita alla giornata di domani sabato 11 aprile, risulterà ancora stabile sulla totalità del territorio nazionale, con assenza di fenomeni rilevanti. Nella seconda metà invece, riferita proprio alla giornata di Pasqua domenica 12 aprile, le condizioni meteo tenderanno lievemente a peggiorare sulla nostra Penisola, con la formazione di locali temporali a causa di un’improvvisa ondulazione della corrente a getto. Per il dettaglio previsionale, abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.