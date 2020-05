METEO – INCREDIBILE GRANDINATA sommerge la città, danni ingenti all’agricoltura e ruspe in azione; il video dell’accaduto a MELPIGNANO

Meteo instabile sull’Italia, anche oggi nuovi temporali dal pomeriggio

Meteo – Le condizioni meteorologiche in questa ultima parte del mese di maggio appaiono decisamente instabili sull’Italia; il tutto è da imputare ad una vasta circolazione fresca che si è andata instaurando negli ultimi giorni sull’Europa centro-orientale, coinvolgendo direttamente anche l’Italia. Il sopraggiungere di una goccia fredda in quota ha accentuato negli ultimi giorni i contrasti termici, favorendo lo sviluppo di temporali localmente anche di forte intensità. La stagione primaverile, inoltre, è anche particolarmente favorevole per lo sviluppo di grandine, fenomeno che nella giornata di ieri non ha risparmiato molte regioni d’Italia, su tutte la Puglia.

Meteo Puglia: maltempo e clima fresco per il periodo

Meteo – La fase instabile ed a tratti perturbata si è concentrata nel corso degli ultimi giorni in particolare sulle regioni meridionali; il sopraggiungere della goccia fredda in quota, infatti, ha riacutizzato l’instabilità con condizioni meteorologiche a tratti perturbate. La Puglia è una di quelle regioni particolarmente colpita dal maltempo nei giorni scorsi, con forti temporali e grandinate; nella giornata odierna nuovi fenomeni tenderanno a svilupparsi rapidamente su gran parte dei settori, con possibili acquazzoni e temporali localmente di forte intensità. Le temperature risultano decisamente fresche per il periodo, con i valori diurni che difficilmente supereranno i valori medi del periodo.

Ieri violenta grandinata ha interessato la provincia di Lecce

Nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 30 maggio, come era stato ampiamente previsto nell’editoriale del mattino, forti temporali e grandinate si sono accaniti in particolare sulla Puglia. Tra le provincie più colpite vi è quella di Lecce, dove un’abbondante grandinata ha interessato diverse località; la più colpita risulta Melpignano, dove è stato necessario l’intervento di un trattore per rimuovere dalle strade l’elevato quantitativo di grandine caduta durante il temporale. Nella giornata odierna nuovi temporali, anche a carattere grandinigeno, potrebbero nuovamente interessare il leccese con possibili nuovi disagi. Nella prossima pagina il video dell’evento!