METEO – INCREDIBILE GRANDINE come palle da BASEBALL in TEXAS, il video

Meteo Italia stabile e con temperature fuori stagione

Meteo – La giornata di Pasqua è caratterizzata sull’Italia da condizioni meteo decisamente stabili e con cieli prevalentemente sgombri da nubi; persiste, infatti, una configurazione anticiclonica sul Mediterraneo centrale, favorendo anche un clima decisamente gradevole e con temperature oltre le medie del periodo. Le massime diurne, infatti tenderanno anche a oggi a portarsi oltre i +20°C, con punte di oltre +25°C. Un rapido peggioramento del tempo è atteso tra domani e la giornata di Martedì, ma poi è in arrivo l’anticiclone Africano a riportare un caldo fuori stagione e condizioni meteo decisamente siccitose. Ma se in Italia prevale una fase anomala con tempo stabile e clima primaverile, in alcune parti del mondo le cose vanno diversamente.

Meteo estremo nel mondo, tra grandine tornado e cicloni

Meteo – Nel corso degli ultimi giorni si sono susseguiti fenomeni meteorologici decisamente estremi nel mondo; l’ultimo evento di cronaca che vi abbiamo raccontato è stato quello dell’intensa grandinata avvenuta a Xalapa, nello Stato di Veracruz. Andando indietro di qualche giorno c’è stato senz’altro il ciclone tropicale Harold che ha attraversato il pacifico meridionale, interessando con categoria 5 dapprima l’Arcipelago di Vanuatu e successivamente le Isole Fiji, seppur declassato a categoria 3. Ma è l’America che nell’ultimo periodo sta facendo registrare eventi meteo estremi sempre più frequenti, complice anche la stagione primaverile piuttosto favorevole per la genesi di fenomeni meteorologici intensi; nei giorni scorsi, infatti si sono verificati anche dei tornado, come nel caso dell’Arkansas. Oggi vi parleremo di una violenta grandinata che ha colpito lo Stato del Texas la scorsa notte, con grandine di dimensione paragonabili a palle da Baseball!

La grandine, come si forma?

Meteo – prima di entrare nel vivo dell’accaduto ricordiamo brevemente il processo di formazione della grandine, presente di grossa taglia soprattutto nelle supercelle. La grandine è un caso particolare di crescita delle particelle di ghiaccio attraverso il riming, ovvero un processo che prevede la raccolta di goccioline di acqua super raffreddata, forma liquida seppur a temperatura negativa, sulla superficie del cristallo di ghiaccio, le quali tendono a congelarsi a contatto, facendo aumentare le dimensioni iniziali della particella di ghiaccio. In particolare, i chicchi di grandine si formano quando particelle di graupel ( anche detto soft hail o snow pellets), o grandi gocce di pioggia congelate crescono, accumulando goccioline d’acqua sopraffusa. Da alcuni studi è emerso come il graupel , presente nei forti temporali, funga da “embrione” per la formazione della grandine. Un aspetto importante per la crescita della grandine è il calore latente, rilasciato durante la fase di congelamento dell’acqua, attraverso il quale può avvenire una crescita umida o secca del chicco di grandine. In casi di elevati updraft, correnti ascendenti, è più facile avere grandine di grosse dimensioni.