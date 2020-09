METEO – Ingenti ALLUVIONI nel Ghana nordorientale, ci sono almeno 6 morti e diversi quartieri isolati. I dettagli

Perturbazione attiva nel Mediterraneo

Un vortice ciclonico è attualmente in azione nelle tiepide acque del Mediterraneo e, dopo aver stazionato nei settori più occidentali ad inizio settimana, nel corso degli ultimi giorni si sta muovendo verso oriente, avvicinandosi alla nostra Penisola. Ciò ha determinato condizioni di maltempo non solo spiccato, ma anche via via più diffuso e che ha colpito dapprima la Sardegna a partire già dalla giornata di ieri (localmente anche mercoledì) per poi coinvolgere un’area più estesa nella giornata odierna, quando i violenti temporali hanno colpito la Sicilia tirrenica portando anche qualche disagio.

Temporali anche al nordovest e sul Lazio

Acquazzoni e temporali occasionali però nel corso della mattinata hanno interessato anche alcuni settori del Lazio, in particolar modo il pontino centro-settentrionali con il sistema temporalesco che si è spento nelle zone sub-costiere, anche se le aree interne stanno attualmente osservando lo sviluppo di temporali isolati. La stessa situazione, ma in maniera ancor più localizzata si è verificata soprattutto nelle primissime ore della giornata sulle regioni nordoccidentali. In tale contesto, il maltempo continua ostinatamente a colpire la Sardegna, dove è presente un’allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Ma il violento maltempo non colpisce solo in Italia e continua a farlo anche oltre i nostri confini. Nei passati giorni abbiamo spesso parlato di come l’attività monsonica, ancora piuttosto vivace nonostante il lento invecchiamento della stagione estiva, abbia portato diverse alluvioni e pertanto anche diversi danni e disagi nei Paesi asiatici meridionali, in particolare tra India e Pakistan. Nella giornata odierna rimaniamo sempre nei pressi della fascia tropicale cambiando però continente e dirigendoci in quello africano, dove il Ghana nordorientale appare in netta difficoltà a seguito delle cosiddette tempeste equatoriali.