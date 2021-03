METEO – Ingrana la PRIMAVERA, con TEMPERATURE in aumento ed un lungo periodo STABILE

Italia alle prese con tempo soleggiato: ecco le ultime novità

Salve a tutti cari amici del Centro Meteo Italiano! Riassumendo la situazione in Italia, osservando l’ultimo scatto satellitare si può denotare la presenza di nubi basse al centro-nord tra il golfo Ligure e le zone più riparate della Toscana, spesso e volentieri soggette a questo fenomeno meteorologico. Anche in Umbria sulla pedemontana Perugina si osserva la medesima nuvolosità; al sud presenti nubi a tratti compatte specie tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; su queste zone oggi saranno possibili locali precipitazioni, che tuttavia non dovrebbero risultare intense. Le temperature sembrano ormai accostate alle medie del periodo e nei prossimi giorni potrebbero subira un ulteriore incremento. Vediamo insieme come!

Anticiclone in rimonta, ecco come si evolverà la situazione

La Primavera si fa spazio in Italia, con temperature come già specificato in graduale ma costante incremento. Ad oggi le massime potranno avvicinarsi a valori compresi tra i 15 ed i 20°C al centro-sud, mentre al nord dovrebbero attestarsi ancora al di sotto dei 15°C. Fino al weekend avremo anche un aumento dei valori di geopotenziale, che tuttavia al settentrione, potranno essere condizionati dall’apporto di correnti atlantiche: queste potranno innescare instabilità ed aumentare la possibilità di piogge ma anche temporali pomeridiani verso il fine settimana. Arrivano dunque sempre più conferme di un termine del mese di Marzo pienamente stabile e soleggiato. Ecco perché!

Ultimissimi giorni di Marzo pienamente Primaverili

Meteo Italia – Si concluderà dunque un mese di Marzo dal doppio volto: da una parte le prime due decati caratterizzate da frequenti irruzioni di aria fredda e nevicate a bassa quota (specialmente sulle regioni centro-meridionali). Dall’altra caratterizzato da un’ultima decade più mite e secca: proprio dalla giornata di Domenica, l’anticiclone subirà un poderoso rinforzo, con valori di pressione che raggiungeranno ed oltrepasseranno i 1030 hPa sulla nostra penisola. Anche dal punto di vista termico si sentirà la differenza: le temperature torneranno ad oltrepassare i 20°C di massima su moltissime località da nord a sud. Cosa succederà ad Aprile? Vediamolo insieme nell’ultimo paragrafo!