METEO – Inizio AUTUNNO spesso INSTABILE grazie ai frequenti AFFONDI PERTURBATI: ANTICICLONE KO, i dettagli

Tempo soleggiato e clima gradevole in tutta Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si presentano anche oggi generalmente soleggiate o al più poco nuvolose grazie all’azione di un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana che ha ripreso il controllo del Mediterraneo da qualche giorno a questa parte. Tale fase di stabilità evidente infatti, segue qualche giorno di maltempo sullo stivale che è terminato nella giornata di giovedì 3 settembre con qualche disturbo temporalesco localizzato nelle zone interne del centro-sud e della Sicilia. Le condizioni di generale bel tempo sono peraltro accompagnate da clima gradevole e tipico dell’estate settembrina.

Alle porte di una nuova ondata di maltempo

Tuttavia le condizioni meteo di stabilità sono destinate a durare non più di una manciata di ore, in quanto a partire dalla giornata di domani domenica 6 settembre si fa strada verso il Mediterraneo occidentale un affondo perturbato di origine atlantica, ad opera di una saccatura pilotata da un’ampia area depressionaria presente sulla Penisola scandinava. Il flusso atlantico si abbasserà inevitabilmente verso il nostro Paese, causando un arretramento da parte dell’Alta pressione e determinando così l’ingresso dei temporali. Sul dettaglio previsionale ci siamo però soffermati all’interno di un apposito editoriale.

Autunno senza eccessi

Abbiamo già abbondantemente parlato di come questo inizio di autunno sia stato pressoché caratterizzato da correnti decisamente più fresche di quelle che hanno interessato l’Italia fin sul finale di agosto, al contrario di quanto avvenuto in altri mesi di settembre ultimamente trascorsi con clima tipico della piena estate. Le temperature appaiono infatti in linea con il periodo e questo grazie ad un flusso atlantico comunque piuttosto dinamico sul continente europeo che crea qualche grattacapo alla cupola anticiclonica che sta attualmente rivestendo il Mediterraneo e la nostra Penisola.