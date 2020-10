METEO – inizio di settimana con il MALTEMPO, ma c’è una breve OTTOBRATA in vista per l’ITALIA

Weekend di maltempo e la settimana potrebbe non iniziare bene

Sull’Europa centro-occidentale è presente una vasta e profonda saccatura depressionaria con valori di pressione al suolo fino a 980 hPa sulle Isole Britanniche. Questa è la responsabile delle condizioni meteo avverse che hanno interessato l’Italia nei giorni scorsi. Le abbonanti piogge hanno infatti causato danni e purtroppo anche vittime specie sulle regioni settentrionali. Un nuovo impulso instabile è atteso nelle prossime ore e anche la settimana in arrivo inizierà con condizioni meteo perturbate su diverse regioni d’Italia. Gli ultimi aggiornamenti confermano per l’arrivo di una bella ottobrata sulla nostra Penisola, ma quando e quanto durerà? Andiamo con ordine e vediamo l’evoluzione prevista.

Ancora piogge e temporali nelle prossime ore per l’arrivo di una nuova perturbazione, ecco dove

Una saccatura depressionaria si allontana verso l’Europa orientale pilotata dal profondo vortice di bassa pressione posizionato sull’Inghilterra. Ecco però che nelle prossime ore un nuovo impulso instabile raggiungerà l’Italia portando un peggioramento meteo. Nel pomeriggio nuvolosità più compatta al Nord-Ovest con piogge sempre più diffuse, anche intense sulla Liguria. Tra la sera e la notte piogge e acquazzoni sparsi su buona parte del Centro-Nord e più intensi su Triveneto, Emilia Romagna e Toscana. Quota neve in calo sulle Alpi fin verso i 1500-1600 metri. Regioni meridionali più ai margini del peggioramento ma anche qui temperature in calo dopo il caldo anomalo dovuto all’intenso richiamo prefrontale dei giorni scorsi.

Verso un miglioramento meteo grazie all’anticiclone in arrivo sul Mediterraneo

La prima settimana di ottobre inizierà con condizioni meteo instabili o perturbate e fino a Mercoledì almeno due diversi impulsi potrebbero portare piogge e temporali sparsi da Nord a Sud, non sarà comunque maltempo estremo come quello appena passato. Nella giornata di Giovedì 8 il modello GFS questa mattina propone l’espansione di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo dovrebbe espandersi nei giorni a seguire anche in Italia regalandosi un’ottobrata. Temperature in aumento ma che oscillerebbero sempre intorno alle medie del periodo. Aumento soprattutto nei valori massimi grazie al sole più presente. Mini ottobrata in arrivo per il modello americano ma quanto potrebbe durare?