METEO – Inizio SHOCK dell’ ESTATE 2020 con l’Anticiclone Africano letteralmente scomparso, quale destino per l’ITALIA?

METEO GIUGNO: piogge e temporali in ITALIA

La giornata odierna sarà caratterizzata dal maltempo a tratti molto intenso al nord Italia con piogge diffuse e temporali localmente di forte intensità, maltempo anche sulla Toscana, Umbria e Marche. Tempo ancora stabile invece sulle altre regioni centrali e soprattutto su quelle meridionali con qualche schiarita più ampia. Tuttavia nei prossimi giorni assisteremo ad un generale peggioramento meteo con piogge e temporali da nord a sud. Il mese di Giugno inizia sotto il segno della primavera e procederà almeno fino alla metà del mese con lo stesso regime climatico.

METEO ESTATE: Tana libera tutti in seguito al tanto atteso sblocco tra le regioni

L’arrivo dell’Estate 2020 calendario meteorologico alla mano e il tanto atteso sblocco dei confini regionali in seguito all’emergenza da covid-19 innescano una gran voglia di vacanze nello spirito degli italiani ma attenzione a non cantare vittoria troppo presto in quanto le piogge e i temporali convettivi sono e resteranno in agguato per i prossimi giorni di Giugno. Infatti se analizziamo i principali modelli meteo a lungo termine, in Europa manca una figura anticiclonica stabile e in grado di garantire condizioni meteo asciutte e soleggiate durante tutta la prima parte di Giugno.

Al via l’Estate 2020, ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni

Stando al calendario meteorologico il primo di Giugno sancisce l’inizio dell’Estate 2020 mentre il calendario astronomico rimanda di 3 settimane questo passaggio. Tuttavia l’instabilità con piogge o temporali convettivi interessa e interesserà ancora l’Italia nei prossimi giorni. Ci sarà ancora da attendere delle settimane per avere i primi caldi estivi e prolungate fasi di bel tempo con gli anticicloni dominanti sul Mediterraneo, nel frattempo perturbazioni a ripetizione con piogge e temporali alternati solo a momentanee pause soleggiate.