METEO – INTENSA ONDATA di CALDO verso l’ITALIA con TEMPERATURE attese fino a +40°C, i dettagli

L’estate prova a fare la voce grossa, ma prima c’è spazio per il maltempo

Meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una volta trascorsa la festività del Ferragosto, l’estate meteorologica volge verso il suo graduale declino stagionale; tuttavia spesso regala ancora colpi di coda con ondate di caldo intenso che possono “affacciarsi sul Mediterraneo centrale fino alla prima parte del mese di settembre. Anche quest’anno la seconda parte del mese di agosto potrebbe essere caratterizzata dall’arrivo sull’Italia di un’intensa ondata di caldo, con temperature massime localmente fino a +40°C, ma prima ci sarà ancora spazio per una breve fase di maltempo con rischio nubifragi sul nord Italia.

Caldo intenso da giovedì 20 agosto, colpa dell’ITCZ e dell’attività atlantica

Meteo – L’Italia sta vivendo una fase estiva in questo weekend mediamente senza eccessi di caldo, seppur con temperature al di sopra della norma al sud e sulle due Isole Maggiori. Dopo il momentaneo calo delle temperature atteso ad inizio settimana, una nuova ondata di caldo è prevista su gran parte dell’Italia a partire da giovedì 20 agosto. Un vasto campo anticiclonico verrà richiamato verso l’Europa centro-meridionale nella seconda parte della settimana, a causa di una profonda ciclogenesi prevista in approfondimento ad ovest dell’Irlanda con valori barici al suolo fino a 970 hPa; l’intensa circolazione ciclonica che si verrà ad instaurare alle medie-alto latitudini europee, richiamerà masse d’aria molto calde direttamente dal nord Africa verso l’Italia facilitate anche dalla risalita verso nord della Zona di Convergenza Intertropicale. Come è ben visibile dal grafico allegato, infatti, nel corso della prima decade di agosto i monsoni africani si sono decisamente intensificati anche sull’Africa occidentale, “spingendo” verso nord l’anticiclone subtropicale. L’azione concomitante di queste due figura bariche, quindi, sarà alla base della prossima ondata calda in arriva sull’Italia.

Temperature in aumento da giovedì, previste punte di +40°C al sud ed Isole

Meteo – Come appena descritto, al momentaneo calo delle temperature nella prima parte della prossima settimana, seguirà una nuova intensa ondata di caldo sull’Italia. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici confermano la risalita delle temperature da giovedì 21 agosto su tutta l’Italia, con picco del caldo probabile tra venerdì e sabato; la profonda ciclogenesi atlantica prevista ad ovest dell’Irlanda, richiamerà masse d’aria molto calde dal nord Africa verso l’Italia. Isoterme superiori a +20°C a 1500 metri al centro-sud, con punte di +25/+26°C sulla Sardegna, favoriranno un’impennata della colonnina di mercurio fino a superare la soglia dei +35°C su gran parte dell’Italia; sull’Isola saranno possibili punte di +40°C, così come sulle zone interne della Sicilia e non è escluso occasionalmente anche di parte del centro-sud, specie tra foggiano, cosentino ed alta valle del Tevere.