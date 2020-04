METEO – INTENSA PERTURBAZIONE verso l’ITALIA, attese FORTI PIOGGE su queste regioni

Molte nubi sull’Italia, da Ovest avanza un’intensa perturbazione

Meteo – Nonostante sul Mediterraneo centrale sia presente un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, i cieli si presentano a tratti nuvolosi sui settori occidentali italiani; in particolare molte nubi hanno ormai raggiunto la Sardegna, dove sono in atto le prime deboli piogge. L’Italia, infatti, si trova sul bordo occidentale dell’alta pressione, quindi esposta alla risalita di correnti calde, ma umide, dai quadranti meridionali; nel corso delle prossime ore i fenomeni tenderanno ad estendersi alla Liguria di Ponente e coste tirreniche, per poi interessare entro la notte gran parte del Nordovest e Regioni centrali. Al Nordest, Sicilia e settori adriatici si attardano ampie schiarite, ma con i cieli che risultano opachi per la presenza di un’elevata concentrazione di pulviscolo sahariano, trasportato dalle tese correnti meridionali in quota.

Meteo Lunedì 20 Aprile: maltempo atteso su gran parte d’Italia

Nel corso della giornata di domani, Lunedì 20 Aprile, le condizioni meteo volgeranno verso un deciso peggioramento su tutte le Regioni. La risalita di un minimo di bassa pressione tra la Tunisia ed il Canale di Sardegna, ed il successivo approfondimento con valori barici al suolo attesi fino a 994 hPa, piloterà una vasta ed intensa perturbazione sull’Italia. I fenomeni risulteranno diffusi fin dal mattino su tutto il Centro-Nord, Sardegna, Campania, Molise e Puglia; nella seconda parte di giornata condizioni meteo sostanzialmente invariate con piogge attese su gran parte delle Regioni, fatta eccezione solo per il Friuli e la Sicilia. La ventilazione tenderà a rinforzarsi su tutti i bacini, specie quelli meridionali, assumendo una rotazione ciclonica attorno al minimo di bassa pressione, stazionario poco a Nord della Tunisia.

Piogge abbondanti, in 24 ore possibili accumuli superiori ai 50 mm

Meteo – Come anticipato nel precedente paragrafo, il minimo di bassa pressione che si verrà a creare tra la Tunisia ed il Canale di Sardegna, sarà piuttosto lento nella sua evoluzione verso Levante. Per tale motivo persisterà per l’intera giornata una circolazione Sud-Orientale su tutta la Penisola, con i fenomeni che localmente potranno risultare persistenti ed abbondanti. In particolare, le aree maggiormente esposte al flusso orientale, saranno quelle alpine occidentali dove, grazie alla forzante orografica, potranno cadere in 24 ore diffusamente 50 mm di pioggia; non sono escluse punte pluviometriche giornaliere anche di 100 mm. Un’altra area esposta alle correnti orientali è senz’altro la Sardegna di levante e l’Appennino Emiliano-Romagnolo, anche qui con accumuli giornalieri possibili fino a 50 mm. Accumuli discreti, ma senza eccessi, sul resto del Centro e Lombardia.