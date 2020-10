METEO – Intensa perturbazione verso l’ITALIA, attesi forti TEMPORALI e NEVE sulle Alpi

Meteo Italia: oggi debole perturbazione con piogge e qualche temporale

Una debole perturbazione, collegata ad un’ondulazione ciclonica del flusso in quota, sta transitando in questa prima parte di giornata sull’Italia. Cieli coperti con piogge diffuse interessano il Lazio, l’Abruzzo, l’Umbria, le Marche ed il Molise, mentre acquazzoni e temporali innescati dell’ingresso di aria più fredda stanno prendendo forma tra Liguria di Levante e Toscana. Molte nubi sul resto del Nordest e sud Peninsulare, ma attualmente senza fenomeni significativi. Le previsioni meteo per la seconda parte di giornata vedranno le deboli piogge estendersi anche a Campania, Basilicata, Puglia e settori del basso Tirreno, mentre dei temporali tenderanno ad interessare l’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Umbria ed occasionalmente anche Veneto e Friuli. Graduale miglioramento al nordovest, con cessazione dei fenomeni entro la fine del giorno anche sulle regioni centrali.

Intensa perturbazione verso l’Italia per la prossima settimana

L’ultima perturbazione del mese di ottobre raggiungerà l’Italia con l’inizio della prossima settimana. Una saccatura oceanica, pilotata dalla vivace attività depressionaria islandese, si allungherà fin verso il Mediterraneo centrale; dopo il momentaneo miglioramento del tempo atteso per domani, il maltempo tornerà a colpire l’Italia a partire dalle regioni settentrionali, Sardegna e Toscana con piogge e temporali nella giornata di lunedì. La perturbazione scivolerà gradualmente verso sud tra martedì e mercoledì estendendo i fenomeni anche al resto d’Italia. Una bassa pressione in formazione tra mar ligure ed alto Tirreno richiamerà correnti inizialmente più miti al centro-sud, accentuando i contrasti termici con l’aria più fredda in arrivo dalla Francia con fenomeni attesi anche di forte intensità. Non solo piogge e temporali, ma tornerà anche la neve in montagna.

Torna la neve sulle Alpi

Meteo – Non solo piogge e temporali, ma l’intensa perturbazione in arrivo per l’inizio della prossima settimana riporterà la neve anche lungo l’arco alpino. In particolare l’aria fredda in discesa dal nord Atlantico, valicherà l’arco alpino entro la fine della giornata di lunedì. La quota neve, inizialmente decisamente elevata, scenderà gradualmente fin verso i 1400-1500 metri dei settori di confine centro-orientali nel corso della sera di lunedì. Entro la mattina di martedì la neve imbiancherà le Alpi centro-orientali fino a quote prossime ai 1200-1400 metri, fatta eccezione per la Carnia dove correnti miti meridionali manterranno la quota neve decisamente elevata. Fase tardo autunnale con ritorno della neve sulle Alpi, ma poi arriva il super anticiclone con clima mite ovunque!