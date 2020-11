METEO INVERNO 2020-2021: La stagione parte forte, FREDDO e NEVE ad inizio dicembre; a seguire che tempo ci attende? Le ultimissime

Meteo Inverno 2020-2021: dicembre parte forte con freddo e neve

Il vortice di bassa pressione che negli ultimi giorni sta provocando un’acuta fase di maltempo sulle due Isole Maggiori e parte del sud, si allontanerà definitivamente nella giornata di domani, favorendo un diffuso miglioramento del tempo. A seguire, con l’avvio del mese di dicembre si aprirà ufficialmente la stagione invernale meteorologica che si prospetta almeno inizialmente scoppiettante. Analizzando gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, infatti, giungono ulteriori conferme di una prolungata fase perturbata e localmente dai tratti invernali in arrivo sull’Italia dal 1 dicembre. Vediamo tutti i dettagli sull’avvio dell’inverno 2020-2021 nel proseguo dell’articolo.

Nucleo freddo tra martedì e giovedì al centro-nord

Meteo dicembre 2020– Dopo un momentaneo miglioramento del tempo sull’Italia previsto per la giornata di lunedì 30 novembre, il maltempo potrebbe ben presto tornare a colpire molte regioni. In particolare tra martedì e giovedì, un nucleo freddo in discesa dalla Scandinavia raggiungerà il Mediterraneo centrale; piogge e temporali interesseranno gran parte dell’Italia, ma con i fenomeni più intensi in particolare per quelle centrali e di nordest. Con il freddo arriverà anche la neve, inizialmente a quote di montagna ma via via in calo fino a quelle collinari di Toscana, Umbria e Marche ed a bassissima quota tra l’Emilia ed il basso Piemonte, dove non sono esclusi fiocchi localmente fino a ridosso delle pianure pedemontane.

Prima decade di dicembre 2020 dal sapore invernale

Le condizioni meteo di dicembre 2020 potrebbero essere improntate ad un avvio decisamente invernale. Dopo il transito del nucleo freddo, sull’Italia le condizioni meteo potrebbero mantenersi decisamente instabili ed a tratti invernali, specie al centro-nord, almeno fino al 10 dicembre. Le fasi calanti della NAO e della AO favorirebbero continue discese fredde verso l’Europa, con parziale coinvolgimento anche dell’Italia. Stando agli ultimi aggiornamenti, l’anticiclone delle Azzorre si manterrà lontano a lungo dall’Italia. Un nuovo peggioramento del tempo, infatti, è previsto dal 4 dicembre, quando una vasta saccatura nord atlantica raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale, riportando un severo peggioramento del tempo e nevicate sulle regioni di nordovest inizialmente a quote prossime le pianure. Nei prossimi giorni la neve cadrà abbondante non solo lungo l’Arco Alpino, ma anche sull’Appennino centro-settentrionale fino a quote medie. Ma come potrebbe proseguire l’Inverno?