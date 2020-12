METEO INVERNO 2020-21 – Possibile FREDDO fino a NATALE, poi una lunga PAUSA potrebbe attenderci. Ecco la PROIEZIONE

La situazione meteo sull’Italia, ancora alle prese con le correnti polari

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Queste ultime settimane hanno visto le fredde correnti polari come grandi protagoniste dell’inizio dell’Inverno, apportando nevicate e maltempo sull’Italia. Sull’Italia meridionale è in atto una configurazione barica, con un centro di bassa pressione situato davanti alla Calabria e che sta coinvolgendo le regioni del sud Italia che si affacciano sul Mar Tirreno. La neve sta facendo comparsa anche tra Basilicata e la Calabria a quote montane. Nei giorni precedenti abbiamo visto come le nevicate siano state copiose e abbondanti tra Alpi e Appennini in questa prima decade di Dicembre. Vediamo cosa è accaduto, facendo un riassunto della situazione pregressa!

Tanta neve nella prima decade di Dicembre 2020

Nei primi giorni del mese di Dicembre la neve è stata la grande protagonista del nord Italia, regalando grandi sorprese alle città del settentrione. Anche a bassa quota infatti gli accumuli nevosi non sono mancati come a Brescia. In generale la neve si è manifestata su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto con accumuli più elevati sulle zone collinari. Poi tra il weekend precedente e l’Immacolata la neve è tornata copiosamente sull’Appennino centro-settentrionale, tra Tosco-Emiliano e Lazio. Il gruppo del Terminillo a quasi 1700 metri di quota ha superato gli 80 centimetri di neve dall’inizio delle perturbazioni di questo periodo. Meno neve tra i comprensori di Monte Livata e Campocatino, che sono state soggette al richiamo caldo durante le incursioni polari e di conseguenza molte piogge si sono manifestate intorno ai 1600 metri di quota. Tanta neve anche in Abruzzo: a Campo Felice l’accumulo intorno ai 1700 metri è arrivato a toccare il mezzo metro. Accumuli meno ingenti sui versanti più meridionali dove la neve è caduta a quote più elevate. Andiamo ora ad analizzare quale sarà il seguito di questo grande mese invernale “rivelazione”.

Come proseguirà il mese di Dicembre?

La tendenza Lamma prevede il ritorno di correnti anche fredde, alternate a brevi periodi anticiclonici per il seguito: “Sulla base delle proiezioni di alcuni indici di teleconnessione come AO e NAO, che il mese di Dicembre possa essere caratterizzato da una certa dinamicità atmosferica con pause anticicloniche, alternate a ingressi d’aria instabile, a tratti anche fredda. Pertanto è lecito attendersitemperature nella norma e un numero di giorni piovosi in media. Va comunque precisato che sul lato precipitativo permane dell’incertezza, in quanto il tipo di circolazione attesa è affetta da un notevole variabilità (scambi meridiani)”. L’indice dell Nina sarà fondamentale per comprendere l’andamento dell’inizio del 2021. Capiamone insieme i motivi nel prossimo paragrafo.