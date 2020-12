METEO INVERNO 2020-21 – Prossimo trimestre ALTISONANTE, con un DICEMBRE SUPER e seguito sottotono

Meteo Inverno 2020-2021: situazione attuale sull’Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La neve è sopraggiunta sulle regioni del settentrione e sull’Appenino centro-settentrionale, complice l’arrivo di aria polare richiamata da un moderato minimo di bassa pressione attualmente presente sull’alto Tirreno. Le nevicate si sono manifestate anche in pianura dove le temperature risultano molto basse e vicine allo zero. Scopriamo dove è caduta la neve nel dettaglio!

Dicembre: primo mese d’Inverno con freddo e neve in Italia

Meteo Dicembre 2020– Come preannunciato nei precedenti editoriali l’inizio del mese di Dicembre sarebbe stata molto dinamica e fredda. Come abbiamo potuto constatare stamani la neve è caduta molto in basso su svariate località di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Fiocchi in collina specie su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Le perturbazioni in questo primo periodo si susseguiranno e saranno foriere di maltempo di stampo pienamente invernale. Attenzione sui versanti Tirrenici in quanto si attiveranno persistenti flussi sud-occidentali che potranno permettere la formazione di sistemi perturbati insistenti, con accumuli pluviometrici fino a 3 cifre. Vediamo in seguito quale sarà l’andamento per il mese corrente!

Tendenza mensile, ecco quanto ipotizzato nel lungo termine

Secondo quanto ipotizzato dal centro di calcolo Lamma, il mese di Dicembre può essere influenzato dal calo degli indici teleconnettivi. Viene riportato infatti quanto segue: “In quest’ottica si ritiene, anche sulla base delle proiezioni di alcuni indici di teleconnessione come AO e NAO, che il mese di Dicembre possa essere caratterizzato da una certa dinamicità atmosferica con pause anticicloniche, alternate a ingressi d’aria instabile, a tratti anche fredda. Pertanto è lecito attendersi temperature nella norma e un numero di giorni piovosi in media. Va comunque precisato che sul lato precipitativo permane dell’incertezza, in quanto il tipo di circolazione attesa è affetta da un notevole variabilità (scambi meridiani)”. Sul proseguo ancora tanta incertezza, con una Nina che potrebbe giocare a nostro sfavore con conseguenze negative specie nel mese di Gennaio.