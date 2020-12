METEO INVERNO 2020-21: Un Dicembre in grande spolvero, sarà l’anticipo di una grande STAGIONE?

Meteo Inverno 2020-2021: grande esordio della stagione fredda

Buon pomeriggio amici del Centro Meteo Italiano! In queste ore un centro di bassa pressione è attivo e sta manifestando piogge e temporali sul nostro territorio. Molte precipitazioni sulle regioni settentrionali come Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Piogge anche sulle regioni Tirreniche con precipitazioni sparse tra Campania, Lazio, Toscana e Calabria. L’aria fredda sta facendo accesso sul Tirreno centrale, passando tra Sardegna e Corsica. Questa prima decade del mese di Dicembre è stata caratterizzata a più riprese dall’incursione di aria polare. Vediamo in quest’ultima occasione cosa è accaduto!

Prima decade di Dicembre in grande spolvero

Come già anticipato il mese corrente è stato caratterizzato fin dall’inizio dalla presenza di perturbazioni di stampo polare, che a più riprese si sono gettate sull’Europa centrale e sul bacino Mediterraneo. Nell’ultimo episodio è stato l’Appennino centrale ad essere interessato dalle nevicate più corpose. Stamattina infatti il comprensorio sciitico del Terminillo si è svegliato con un manto nevoso che ha sfiorato gli 80 centimetri. Meno neve tra i comprensori di Monte Livata e Campocatino, che sono state soggette al richiamo caldo delle ore centrali di ieri, e di conseguenza a piogge anche intorno ai 1600 metri di quota. Tanta neve anche in Abruzzo: a Campo Felice l’accumulo intorno ai 1700 metri è arrivato a toccare il mezzo metro. Accumuli meno ingenti sui versanti più meridionali dove la neve è caduta a quote più elevate. Il mese di Dicembre prosegue con una linea di tendenza ben delineata, scopriamo qual è!

Proseguimento del mese di Dicembre 2020

Il mese di Dicembre come era già stato preventivato dal centro di calcolo Toscano Lamma, è risultato all’esordio molto dinamico e freddo. Il proseguo dovrebbe dare adito ad ulteriori incursioni d’aria fredda visti gli indici teleconnettivi che indicano l’oscillazione artica. Per questo periodo finale dell’anno è dunque lecito attendersi temperature in norma rispetto alle medie vigenti e un numero di giorni piovosi nella media. Dal punto di vista delle precipitazioni probabilmente la seconda parte di Dicembre potrebbe non essere esattamente piovosa, infatti l’incertezza data dalla possibilità di scambi meridiani potrebbe far manifestare le piogge sull’Europa più occidentale. A seguire l’andamento della Nina prevista in ulteriore calo nei prossimi giorni potrebbe risultare fatale per l’andamento dell’inverno e condizionare negativamente il mese di Gennaio.