METEO INVERNO 2020-21 – Un Dicembre in GRANDISSIMA forma con NEVE e FREDDO, la TENDENZA per il seguito

Meteo Inverno 2020-2021: come è partita la stagione fredda

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La prima settimana di questa stagione invernale è stata molto dinamica e fredda a tratti, grazie all’apporto a più riprese di aria polare sul nostro continente. Un minimo di bassa pressione nelle ultime ore ha permesso alle precipitazioni di manifestarsi su gran parte dello stivale. Nel corso del weekend non è mancato spazio per copiose nevicate specie al nord, ma anche sull’Appennino grazie all’intenso flusso umido dai quadranti meridionali. La forte sciroccata ha alimentato le fortissime piogge che hanno raggiunto incredibili valori di pioggia in poco più di due giorni. Sull’Europa al momento è presente una vasta area depressionaria, con un minimo principale situato ad ovest della Francia che ha raggiunto al suolo valori intorno ai 988 hPa, ed un minimo secondario tra Germania e Benelux di 993 hPa. Sull’Italia continua ad affluire aria instabile da nord-ovest, mentre il vortice depressionario che si trova sulla Francia tra stanotte e domani approderà sul Mediterraneo apportando forte maltempo per il giorno dell’Immacolata

Dicembre 2020 : freddo e grandi piogge su tutt’Italia

Tanto freddo nella prima settimana di Dicembre con nevicate a bassissima quota su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto; in collina le precipitazioni nevose hanno raggiunto la Liguria ed il Friuli Venezia Giulia. Sopra i 1500 metri la neve ha localmente oltrepassato anche i 2 metri di altezza con notevolissimi accumuli al suolo. Le perturbazioni in questo primo periodo si susseguiranno e saranno foriere di maltempo di stampo pienamente invernale. Sarà cruciale la fase di maltempo che ci interesserà nelle prossime ore nel corso della giornata dell’Immacolata, quando sui versanti Tirrenici e a ridosso delle località Appenniniche, si attiveranno flussi perturbati dai quadranti sud-occidentali che potranno rendere critiche le condizioni idrogeologiche ed idrauliche.

Andamento mensile del mese di Dicembre

La tendenza del centro di calcolo Lamma sembrerebbe ancora convinta di un mese di Dicembre abbastanza dinamico con temperature e piogge nella norma rispetto all’andamento medio dell’ultimo mese dell’anno:”sulla base delle proiezioni di alcuni indici di teleconnessione come AO e NAO, che il mese di Dicembre possa essere caratterizzato da una certa dinamicità atmosferica con pause anticicloniche, alternate a ingressi d’aria instabile, a tratti anche fredda. Pertanto è lecito attendersitemperature nella norma e un numero di giorni piovosi in media. Va comunque precisato che sul lato precipitativo permane dell’incertezza, in quanto il tipo di circolazione attesa è affetta da un notevole variabilità (scambi meridiani)”. In seguito la Nina, indice molto importante e monitorato in questo periodo dell’anno, potrebbe giocare a sfavore con un condizionamento negativo nel mese successivo, ovvero quello di Gennaio!