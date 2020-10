METEO – INVERNO foriero di FREDDO e NEVE si presenta all’orizzonte? VORTICE POLARE in frantumi, ecco i dettagli

Acquazzoni e instabilità sparsa al meridione

Nelle ultime ore sono piuttosto evidenti gli effetti portati da una circolazione instabile sulle regioni meridionali dove si susseguono acquazzoni e occasionali temporali soprattutto sulle aree tirreniche della Calabria e della Sicilia, ma comunque in estensione anche sul resto del meridione. Dopo infatti che il fronte di maltempo ha imperversato sulle regioni centro-settentrionali nell’arco del weekend oramai trascorso, ferendo anche una persona a causa di un fulmine che l’ha colpita in quel di Vigonza, esso si è poi spostato a sud dove ha ugualmente portato disagi e allagamenti nella giornata di ieri, in particolare nel Salento.

Autunno inarrestabile, l’Anticiclone si intravede solo nella prossima settimana

La stagione autunnale 2020 sembra dunque spietata e con tutta probabilità verrà ricordata come tra le più dinamiche degli ultimi anni: le correnti di maltempo continueranno a scorrere nel Mediterraneo centrale anche nei prossimi giorni, come abbiamo approfondito in un apposito editoriale. Tuttavia, a partire dalla prossima settimana, esse dovrebbero allontanarsi in favore di una nuova rimonta anticiclonica di origine afroazzorriana che tornerebbe a controllare la nostra Penisola, anche se ancora una volta potrebbe farlo per un lasso di tempo relativamente breve.

Vortice polare in frantumi, situazione meteo più dinamica alle latitudini più meridionali

Il vortice polare risulta attualmente molto disturbato dall’azione degli Anticicloni planetari. Non ha fatto dunque nemmeno in tempo a formarsi (in genere lo fa tra la seconda metà di settembre e la prima parte di ottobre) che dunque è venuto subito aggredito dalle onde di calore, che determinano numerosi scambi meridiani e dunque favoriscono una situazione meteorologica più dinamica alle latitudini più meridionali. Per questo motivo, come vedremo nel prossimo paragrafo, la stagione invernale potrebbe essere portatrice di molteplici novità, ottime per chi è amante degli sport invernali, del freddo e della neve.