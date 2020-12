METEO: INVERNO imminente in ITALIA, NEVICATE in città in questi minuti e MALTEMPO nelle prossime ore

Meteo Inverno, stagione al via con neve fino in pianura

Arrivata la neve fino in pianura sul Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, pure copiosa su alcune città. Piomba l’Inverno sull’Italia con la prima perturbazione in azione di una lunga serie. Il mese di Dicembre a differenza del precedente potrebbe risultare uno tra i più dinamici e perturbati dell’ultimo millennio. Clima invernale pertanto in queste ore su tutte le regioni settentrionali del Paese, inverno in arrivo anche sulle regioni centrali specie in Umbria, Toscana e Marche dove la neve arriverà tra il pomeriggio e la nottata fin sotto i 1000 metri di quota.

Neve in arrivo anche al centro Italia

La giornata odierna risulterà tipicamente invernale non solo sulle regioni settentrionali ma dal pomeriggio anche su quelle centrali del Paese con nevicate man mano a quote più basse specie su Umbria, Toscana e Marche. Neve abbondante anche tra Lazio e Abruzzo ma con le quote più elevate. Previsti fiocchi fino a 800 metri di quota con accumuli anche superiori i 20 centimetri dai 1000 metri di quota specie su Umbria e Marche. Al via così la stagione invernale non solo da calendario meteorologico alla mano.

Previsioni meteo prossimi giorni

Ciclogenesi in prossimità dell’Italia con precipitazioni anche nevose fino in pianura al nord, in montagna specie su Umbria, Marche e Toscana. Maltempo di forte intensità invece sul Lazio, Abruzzo e Campania con locali nubifragi e sorti raffiche di vento dai quadranti meridionali e occidentali. Poi ancora maltempo nei prossimi giorni con una serie di perturbazioni in arrivo direttamente dall’oceano nord-atlantico. Evoluzione meteo per il medio e lungo termine pertanto piuttosto dinamica per tutta l’Italia con altre nevicate in arrivo al nord.