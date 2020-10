METEO: INVERNO in anticipo sulle ALPI con altra NEVE prevista nelle prossime ore, i dettagli

Meteo Italia: nuova ondata di maltempo in arrivo

Torna il maltempo in queste ore sulle regioni nord-occidentali del Paese con piogge e nevicate sulle Alpi. Fiocchi che con l’ingresso delle correnti più fredde in quota tenderanno a raggiungere i 1500 metri e localmente anche più in basso entro la giornata di domani. L’Autunno procede così il suo corso con gli anticicloni che si alternano a nuove perturbazioni in arrivo sull’Italia, dopo un’autentica “ottobrata” avuta nella scorsa settimana sono tornate le piogge ed una seconda perturbazione stavolta con associate correnti più fredde raggiungerà ancora tutta l’Italia.

Meteo: neve in arrivo sulle Alpi

Con l’ingresso delle correnti più fredde in quota di estrazione polare-marittima, le temperature caleranno in tutta Italia. Si inizierà già nella giornata odierna sulle regioni settentrionali del Paese per poi procedere al centro-sud. La neve cade già in queste ore sulle Alpi occidentali mediamente intorno ai 2000 metri di quota, nelle prossime ore le temperature caleranno consentendo ai fiocchi di neve di raggiungere i 1500 metri di quota sul settore occidentale e fino a 1200 metri di quota sul settore orientale tra la nottata e le prime ore della giornata di domani.

Meteo Autunno 2020, stagione nel vivo

Maltempo in atto sulle regioni settentrionali del paese con piogge diffuse e più intense nelle prossime ore, neve sulle Alpi fino a 1200-1500 metri di quota. Maltempo in arrivo anche al centro e successivamente al sud Italia, poi tutto Anticiclone in Italia con sole e temperature gradevoli solo laddove non avremo le foschie, nebbie e nubi bassi anche persistenti durante l’arco della giornata. Previsti accumuli nevosi al suolo anche abbondanti sul Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, specialmente oltre i 1800 metri di quota.