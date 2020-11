METEO – Inizio dell’INVERNO meteorologico SPRINT, ecco la TENDENZA settimanale

Forte maltempo sulle regioni meridionali negli ultimi giorni

Buongiorno a tutti e buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Volge al termine un mese di Novembre che ha visto a più riprese il sud Italia bersagliato da possenti perturbazioni, con piogge, alluvioni e allagamenti diffusi. Proprio tra Venerdì e Sabato è stata protagonista la Sardegna, dove le piogge sono risultate fortissime specialmente sul versante occidentale: nel Nuorese si sono registrati quasi 300 millimetri di pioggia in poco più di mezza giornata, l’equivalente dell’accumulo annuale di pioggia parziale del 2020 di Roma. Purtroppo nonostante l’allerta rossa vigente, la forza delle esondazioni e degli allagamenti ha strappato la vita a 3 persone nel Nuorese, dove attualmente si sta lavorando per far tornare la situazione alla normalità. Successivamente è stato il turno della Sicilia dove anche qui si sono manifestati forti temporali, anche di natura supercellulare: nella giornata di Sabato in serata un tornado si è manifestato nei pressi dell’aeroporto di Catania. Dunque si conclude con questo “pattern” instaurato nel mese di Novembre, che ha lasciato le regioni del nord Italia all’asciutto. Vediamo la situazione meteo attuale!

Focus sulla situazione meteo attuale

Attualmente le condizioni meteo sull’italia sono complessivamente stabili: sul nord-ovest è presente una vasta area di nubi basse che abbraccia il Piemonte, la Liguria e parte della Lombardia; sui restanti settori del centro-nord splende il sole con locali foschie e nebbie; nubi basse sulle regioni Adriatiche e nuvolosità irregolare al sud Italia, dove sono ancora in atto locali piogge tra Calabria e Sicilia, tuttavia di scarsa entità. Sull’Europa è presente un campo di alta pressione che si estende dalla Spagna alle zone dei Balcani; sul basso Mediterraneo è ancora presente un’area di bassa pressione, attualmente situata a ridosso della Grecia. Nelle prossime ore non si verificheranno importanti variazioni, ma da domani una nuova perturbazione irromperà dai quadranti settentrionali che apporterà maltempo diffuso per l’inizio di Dicembre. Vediamo come!

Esordio di Dicembre, si inaugura l’Inverno con molta dinamicità

Una saccatura di origine polare farà irruzione da nord-ovest innescando una ciclogenesi sull’italia settentrionale. Grazie a questo apporto d’aria più fredda avremo un calo delle temperature, specialmente al centro-nord e rivivremo il ritorno della neve in montagna, ma anche a quote più basse. Questa irruzione sarà la prima del mese di Dicembre, che si prefigge essere (almeno nella prima parte) molto dinamico. Infatti dalla seconda parte della settimana, grazie all’innesco di questa laguna barica sul nostro territorio, potrà piombare un vero e proprio lobo del Vortice Polare che apporterà condizioni di tempo perturbato e neve per buona parte del weekend.