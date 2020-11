METEO – INVERNO ormai prossimo, vediamo la tenenza per DICEMBRE 2020

Inverno sempre più vicino da calendario, prossima settimana prima fase fredda

Durante le prossima settimana l’autunno potrebbe gradualmente tornare sui suoi passi e non si esclude al momento anche una prima fase fredda entro l’ultima decade del mese. Intanto modelli concordi per una rapida rimonta dell’anticiclone tra Mercoledì e Giovedì specie al Centro-Nord. Goccia fredda che invece insisterebbe al Sud Italia con condizioni meteo instabili e temperature anche di qualche grado sotto la media. Entro il successivo weekend sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF mostrano aria fredda dal nord Europa verso il Mediterraneo con un brusco calo delle temperature e una fase di maltempo associata soprattutto per il Centro-Sud. Tendenza meteo di dicembre che mostra il primo mese dell’inverno partire con clima non troppo freddo ma piovoso.

Meteo dicembre 2020: modelli concordi per temperature sopra media ma senza eccessi

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per un intero mese, cerchiamo di elaborare allora una prima tendenza basata sugli ultimi aggiornamenti del modello stagionale ECMWF. Sembrerebbe ormai quasi una costante ma, anche per dicembre 2020, anomalie positive di temperatura potrebbero interessare parte del vecchio continente. In particolare le anomalie più marcate riguarderebbero l’Europa orientale e la Scandinavia. Più contenute o localmente nulle le anomalie di temperatura sul Mediterraneo, ed in particolare quello occidentale, e sull’Europa Centro-occidentale. Ancora una volta dicembre potrebbe essere influenzato da un vortice polare piuttosto compatto con perturbazioni che se non altro dovrebbero garantire qualche pioggia in più rispetto a novembre. Inizio di inverno che si preannuncia nel complesso discreto.

Poco freddo ma più precipitazioni per l’ultimo mese dell’anno

Precipitazioni localmente sotto media per dicembre 2020 sui settori europei che si affacciano sull’Atlantico. Anomalie positive di precipitazione invece sull’area Mediterraneo e sui Balcani. Questo scenario potrebbe dunque vedere un atlantico attivo ma con traiettorie piuttosto basse. Sembrerebbe dunque che l’anticiclone possa spostare i suoi massimi verso l’Atlantico ed essere meno invadente sull’Europa, ma pure sempre presente ed in grado di deviare non poco il flusso atlantico. Mese di dicembre 2020 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente in media sull’Italia, specialmente sulle regioni del Centro-Nord. Precipitazioni localmente superiori soprattutto sui versanti occidentali. Possibile neve fino a bassa quota al Centro-Nord con prime nevicate possibili anche sulla Pianura Padana.