METEO – IRRUZIONE ARTICA verso l’Europa, ecco le CONSEGUENZE in ITALIA

Meteo anticiclonico sull’Italia oggi e domani

Meteo – La Settimana Santa è stata caratterizzata dalla presenza di un vasto campo anticiclonico su gran parte dell’Europa e dell’Italia, favorendo condizioni meteo diffusamente stabili su molte Nazioni del vecchio Continente. Anche durante la giornata odierna, fatta eccezione per la Penisola Iberica, splenderà il sole ovunque con temperature decisamente calde per il periodo. Il bel tempo proseguirà sull’Italia anche durante la giornata di Pasqua, quando i cieli si presenteranno sgombri da nubi su molte Regioni, salvo brevi acquazzoni sui settori montuosi; le temperature saranno ancora oltre le medie del periodo con le massime che raggiungeranno diffusamente i +22/+24°C. Da segnalare solo un graduale aumento della nuvolosità nel corso della sera, ad iniziare dai settori di Nordovest e Sardegna, per l’avanguardia di una debole perturbazione oceanica.

L’anticiclone cede a Pasquetta, nubi in arrivo

Meteo – Come la tradizione vuole, anche quest’anno la Pasquetta sarà caratterizzata da qualche disturbo sull’Italia; saranno molte le nubi in transito, specie al Centro-Nord e Sardegna, fin dal mattino con qualche locale pioggia in arrivo nella seconda parte di giornata sull’Isola e tra Liguria e Toscana. La causa è da imputare ad un momentaneo calo del campo barico, dovuto all’arretramento verso Ovest dell’anticiclone delle Azzorre. In tal modo aria fredda di matrice artica, inizierà a scivolare dalla Penisola Scandinava verso le Nazioni europee centro-orientali, mentre una debole perturbazione oceanica giungerà sull’Italia. Una breve parentesi invernale interesserà quindi molte Nazioni centro-orientali europee ed il comparto balcanico; ed in Italia, quali saranno le ripercussioni?

Irruzione artica da Lunedì sull’Europa, Italia lambita

Come anticipato nel paragrafo precedente, nel corso della prossima settimana una rapida irruzione artica giungerà sulle Nazioni centro-orientali europee, lambendo anche l’Italia. Il graduale invecchiamento del campo altopressorio sull’Europa centrale e la concomitante espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Islanda, favorirà la discesa di una saccatura artica tra Lunedì e Mercoledì. Secondo il modello europeo ECMWF, aria molto fredda, con isoterme fino a -8°C a 805 hPa, raggiungerà nazioni come Germania, Polonia, Paesi Baltici e Russia europea dove si registrerà una breve parentesi invernale. L’aria fredda riuscirà a raggiungere, seppur attenuata, anche il comparto balcanico e parte dell’Italia orientale tra Martedì e Mercoledì, dove si osserverà un momentaneo calo delle temperature.