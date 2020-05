METEO – IRRUZIONE ATLANTICA in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Corridoio atlantico al nord oggi ha portato qualche pioggia

Nella giornata odierna un’estesa aria depressionaria ha interessato i settori europei occidentali e anche quelli del Mediterraneo, con irruzione di aria più fresca e instabile che hanno apportato in queste aree anche forte maltempo a carattere temporalesco con fenomeni talvolta grandinigeni. Tale flusso perturbato però compie il proprio ingresso anche sulle aree più settentrionali italiane, causando anche qui l’arrivo di piogge anche diffuse, ma perlopiù di moderata intensità, con accumuli solo localmente moderati. Temperature che hanno faticato a raggiungere i +15°C di massima e in molti casi non lo hanno comunque fatto.

Stabilità, malgrado la nuvolosità, al centro-sud

Mentre le regioni settentrionali commentano condizioni meteo di diffuso maltempo, diversa e completamente opposta si presenta la situazione sulle regioni centro-meridionali. L’area depressionaria prima menzionata, attraverso il suo moto ciclonico infatti, richiama una massa d’aria molto calda dal nord-Africa e la getta direttamente sulle regioni del centro-sud Italia. Ciò comporta non solo condizioni di generale stabilità in questo macro-settore, ma anche temperature tremendamente elevate: alcuni quartieri di Palermo hanno difatti battuto diversi record quest’oggi, ma la giornata più calda arriverà solamente domani, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Domani ancora maltempo al nord, molto caldo al centro-sud

Nella giornata di domani giovedì 14 maggio si presenterà un quadro sinottico molto simile, con un corridoio atlantico ancora aperto sulle regioni settentrionali e il richiamo di aria molto calda sulle regioni centro-meridionali. Si avrà così pertanto ancora del maltempo al nord Italia, ma in maniera meno diffusa e meno intensa rispetto a quanto rinvenuto nel corso della giornata odierna, con interessamento dell’alta Toscana e dell’Emilia-Romagna verso serata. Troviamo condizioni meteo più stabili al centro-sud, malgrado la nuvolosità che sarà portatrice anche di un carico di sabbia non indifferente proveniente direttamente dal Deserto del Sahara. Attenzione, poiché domani stando ai principali centri di calcolo sarà la giornata tendenzialmente più calda, quando oggi si sono già battuti diversi record in Sicilia.