METEO – Irruzione di freddo e neve in arrivo in ITALIA proprio tra NATALE e SANTO STEFANO, tutti i dettagli

Meteo Italia, anticiclone prevalente

La stagione invernale iniziata subito a gonfie vele, vive una fase di stallo in questi giorni con un campo di alta pressione sempre presente sull’Europa centro-orientale. Tuttavia potrebbero tornare scenari invernali in Italia nei prossimi giorni della settimana in corso, a cavallo proprio tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. Il tutto con fondamentali conferme arrivate negli ultimi minuti da parte dei principali modelli meteo, correnti fredde dal nord Europa raggiungeranno il nostro Paese dove assisteremo ad un forte calo delle temperature e maltempo invernale.

La stagione potrebbe riaccendere i motori proprio nelle vacanze di Natale

Da diversi giorni a questa parte sull’Italia è tornato l’anticiclone a dominare lo scenario meteo generale. Clima tuttavia invernale con le temperature in prossimità dello zero di notte e al primo mattino, clima mite nelle ore centrali della giornata solo al meridione e lungo le coste. Durante i prossimi giorni situazione invariata in Italia con anticiclone prevalente e nebbie in pianura o valli interne, attenzione al giorno di Natale con un peggioramento in arrivo e con un forte calo delle temperature a partire dal nord Italia al pomeriggio.

Previsioni meteo Natale 2020

Al momento le regioni maggiormente interessate dal maltempo invernale secondo la traiettoria della perturbazione ipotizzata potrebbero essere Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Entriamo nel vivo dell’Inverno con un sostanziale cambio di scenario meteo tra Natale e Santo Stefano. Neve non esclusa sulle colline emiliane, romagnole, umbre, toscane e marchigiane con possibili accumuli al suolo sulle province di San Marino, Urbino, Gubbio, Perugia, Macerata e fino a quote molto basse. Tutti i presupposti che quello di quest’anno possa essere un bianco Natale.