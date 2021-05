METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO con PIOGGE e possibili NUBIFRAGI nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Fin dall’inizio di questa settimana un flusso di correnti instabile di natura atlantica ha interessato non solo la nostra Penisola, ma anche buona parte del Mediterraneo, con il maltempo che è andato a colpire duramente soprattutto la Spagna, dove grandinate avrebbero procurato diversi danni . L’affondo di queste correnti appare quest’oggi maggiormente pronunciato e centrato soprattutto sul Mediterraneo occidentale: ciò favorirà un visibile peggioramento delle condizioni meteo che riguarderà in primis le regioni settentrionali, come vedremo nel presente editoriale.

Parzialmente coinvolto anche il centro

Il fronte di maltempo sarà piuttosto diffuso sulle regioni settentrionali e tale da coinvolgere almeno parzialmente i settori centrali, in particolare quelli tirrenici. La regione più colpita sarà la Toscana, anche se qualche rovescio di debole o al più moderata intensità potrebbe interessare il Lazio, soprattutto zone centro-settentrionali. Piogge comunque attese anche in Umbria e Marche e, a carattere più isolato, il basso versante tirrenico, specie tra Campania e Calabria. Sulle regioni meridionali e in particolare in Sicilia troveremo tutt’altro clima, sul quale approfondiremo comunque in seguito.