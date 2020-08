METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO ESTREMO al NORD ITALIA nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Cooling break estivo

Da satellite e radar meteorologico alla mano appare evidente un peggioramento delle condizioni meteo su alcune zone delle regioni settentrionali del nostro Paese, con lo sviluppo dei primi temporali anche violenti soprattutto sulla Lombardia orientale e sulle zone alpine e prealpine del Piemonte. Tale peggioramento è dovuto all’ingresso di correnti perturbate di origine nordatlantica in Italia che causano e causeranno tra l’altro un sensibile calo delle temperature, soprattutto al passaggio dei fenomeni. Tale evoluzione era stata ben inquadrata dai principali centri di calcolo nei giorni scorsi e ieri, tanto che il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo valida per oggi.

Primi danni a Brescia e Provincia

Non ha fatto in tempo ad arrivare che il maltempo ha già causato i suoi primi danni. Bisogna purtroppo ammettere che ormai è il trend dell’ultimo periodo: piove poco, ma quando lo fa, lo fa sempre in maniera violenta e spesso portando dei danni più o meno gravi. A scatenare il putiferio quest’oggi è stato un violento sistema temporalesco in spostamento verso est/sudest che ha colpito nel primo pomeriggio Brescia e la sua Provincia, dove non sono mancati allagamenti e disagi che si sono inevitabilmente ripercossi sulla viabilità a causa delle strade allagate. Sull’argomento abbiamo tuttavia approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Varesotto e Piemonte orientale nel mirino dei forti temporali

In questo momento seguendo ciò che mostrano il radar e il satellite meteorologico violenti sistemi temporaleschi in sconfinamento dalle zone alpine e pedemontane stanno interessando le aree orientali del Piemonte e anche il varesotto. I fenomeni soprattutto su quest’ultima zona appaiono talvolta anche piuttosto violenti e accompagnati da un calo delle temperature particolarmente sensibile. Momentaneamente in queste aree non si segnalano disagi, ma il rischio criticità è elevato in base anche all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e di cui abbiamo precedentemente parlato. Stando ai principali centri di calcolo le condizioni meteo nelle prossime ore non miglioreranno, anzi, tutt’altro come vedremo.