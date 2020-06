METEO – ITALIA a rischio MALTEMPO fino a metà giugno, vediamo la tendenza

Piogge e temporali sull’Italia probabilmente fino alla metà di giugno

Come anticipato ecco che il primo peggioramento meteo di questo giugno 2020 è giunto sull’Italia portando piogge, temporali e locali nubifragi. In alcuni casi i forti sistemi temporaleschi hanno portato anche alla formazione di trombe d’aria. Il maltempo che nella giornata di ieri ha interessato il Nord ora si sposta verso il Centro-Sud. Sul finire del weekend, dopo una breve pausa, un nuovo peggioramento meteo potrebbe interessare l’Italia con fenomeni segnatamente sulle regioni del Centro-Nord. Un’altra saccatura atlantica si allungherebbe infatti verso l’Europa occidentale interessando poi la nostra Penisola. Per il momento dunque l’estate 2020 sembra non decollare e almeno fino alla metà di giugno il tempo dovrebbe rimanere instabile o a tratti perturbato. Non si vedono inoltre ondate di caldo rilevanti per molti giorni a venire.

Nelle prossime ore fenomeni intensi verso il Sud con rischio nubifragi

Giornata odierna, Venerdì 5 giugno, che vedrà la saccatura depressionaria muoversi sull’Italia fino a raggiungere le regioni meridionali. In queste prime ore molte nuvole da Nord a Sud con piogge sparse al Nord-Est e sulle regioni del Centro-Sud. Temporali intensi su Lazio, Abruzzo e Campania in movimento verso i settori meridionali della Penisola. Nel pomeriggio precipitazioni abbondanti tra Campania, Basilicata, Puglia e Calabria dove i fenomeni potrebbero localmente assumere anche carattere di nubifragio. Tempo ancora instabile sul resto della Penisola ma con deciso miglioramento a partire da Nord-Ovest, Sardegna e alto Tirreno. Nelle ore serali ancora piogge sulle regioni Peninsulari del Sud con temporali possibili sulle Puglia ma in generale esaurimento. Condizioni meteo in miglioramento altrove con nubi e schiarite ma senza fenomeni.

Previsioni meteo weekend: partenza stabile ma peggioramento in agguato

Rapido e breve miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata di Sabato anche se non mancheranno residue piogge sulle regioni del Sud e locali temporali pomeridiani al Nord. Situazione decisamente diversa tra Domenica e Lunedì quando i principali modelli mostrano l’avanzata di una nuova saccatura depressionaria dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale. Peggioramento meteo più deciso e organizzato in questo caso con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Clima che resterà relativamente fresco per il periodo con temperature che risulteranno in media o anche di qualche grado al di sotto. Ancora instabilità in agguato nel corso della prossime settimana anche se l’incertezza dei modelli si fa più importante e faticano ad inquadrare il movimento di una goccia fredda che potrebbe interessare proprio il Mediterraneo.