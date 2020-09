METEO ITALIA – ACQUAZZONI e forti TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città interessate

Bel tempo in Italia, qualche disturbo fino al primo pomeriggio in Sardegna

Nella giornata odierna una goccia fredda, staccata da una saccatura di origine nordatlantica che ieri ha causato un arretramento da parte dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana e che ha portato qualche danno da maltempo in Italia, si è posizionata sul Mediterraneo occidentale, al largo delle coste occidentali della Sardegna. Ciò ha portato una nuova risalita anticiclonica verso la nostra Penisola, che ha di fatto garantito condizioni di generale stabilità sullo stivale. Qualche disturbo ha interessato la Sardegna fino al primo pomeriggio odierno, prima di migliorare in serata.

Generale stabilità questa sera

Come avevamo annunciato in un editoriale pomeridiano, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola questa sera sarebbero risultate pressoché stabili praticamente ovunque, con cieli sereni o al più poco nuvolosi, con maggiori addensamenti ovviamente in Sardegna a causa della presenza della goccia fredda centrata a poche decine di chilometri di distanza dalle coste occidentali. Tuttavia, nelle prossime ore e precisamente nella giornata di domani mercoledì 9 settembre, le condizioni meteo sull’Italia tenderanno ad un nuovo peggioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Forti acquazzoni e temporali in Sardegna per domani

L’azione della più volte menzionata goccia fredda che nella giornata di domani mercoledì 9 settembre compirà un piccolo spostamento verso oriente, determinerà lo sviluppo di nuovo maltempo sulla Sardegna soprattutto nel corso del pomeriggio, quando saranno possibili forti acquazzoni accompagnati anche da attività elettrica. Appaiono in questo momento improbabili fenomeni grandinigeni, ma comunque occasionalmente possibili. Le aree più colpite potrebbero essere quelle nordoccidentali, mentre quelle orientali potranno rimanere addirittura all’asciutto. Tempo stabile e asciutto sul resto del Paese dove i cieli appariranno sereni o poco nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.