METEO ITALIA – Acquazzoni e TEMPORALI ancora attivi, CROLLO TERMICO in atto su molte regioni!

Meteo – prossime ore con instabilità ancora attiva su diverse regioni, incertezza a seguire dopo qualche torno di anticiclone

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Il clima prettamente estivo che ha interessato la nostra Penisola per gran parte della fine del mese di agosto, è stato letteralmente spazzato via dall’ingresso di correnti atlantiche che hanno dato via ad un’intensa ondata di maltempo oltre che ad un forte e sostanziale crollo delle temperature. La situazione meteorologica delle ultime ore ha mostrato infatti il drastico abbassamento della colonnina di mercurio fin verso valori localmente al di sotto della media stagionale, con un calo di oltre 10°C rispetto ai valori misurati soltanto 24 ore fa. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, quella di ieri è stata una giornata caratterizzata da maltempo a tratti intenso su quasi tutta Italia, eccezion fatta per l’estremo meridione dove invece l’anticiclone ha provato a tenere botta alle correnti atlantiche. Nelle prossime ore saranno possibili ancora disturbi più o meno frequenti, ma lo vedremo nel dettaglio delle previsioni per oggi e per domani. Nella seconda pagina come di consueto analizzeremo invece il medio-lungo periodo.

Meteo oggi martedì 1 settembre 2020, le previsioni per il primo giorno d’autunno meteorologico

Come detto quindi oggi si aprirà essenzialmente l’autunno meteorologico. Ed il passaggio climatico stagionale non sarebbe potuto avvenire diversamente, in modo piuttosto caratteristico con l’arrivo della profonda saccatura nord atlantica. Secondo quanto mostrato dalle ultimi immagini del satellite infrarosso, residue nubi stanno interessando le regioni del Nord Est, interessate questa notte dal transito di un nocciolo depressionario in quota che ha portato maltempo anche intenso sulle regioni di Veneto, Friuli e alta Romagna dove ancora in questi minuti il radar meteorologico sta mostrando residui fenomeni. Tempo più asciutto invece sul resto d’Italia, dove come anche scritto nel precedente paragrafo, stiamo tuttavia registrando un corposo calo delle temperature. Nelle ore pomeridiane e serali di oggi assisteremo ad un nuovo incremento dei fenomeni a partire dai rilievi del Triveneto in estensione verso le rispettive aree costiere e pianeggianti, con possibilità di temporali anche intensi. Sul resto della Penisola invece qualche locale pioggia tenderà ad affacciarsi soltanto lungo la catena appenninica. Ventilazione attesa in generale rinforzo dai quadranti nord orientali.

Meteo domani mercoledì 2 settembre, nubi in aumento su tutta Italia e qualche pioggia

La giornata di domani sull’Italia vedrà un generale aumento di nubi in arrivo dal Nord Africa, che porteranno i cieli a divenire via via più coperti a partire dalle regioni centro-meridionali. Schiarite più ampie invece al Nord, specie nelle primissime ore del mattino. Il tempo si manterrà comunque stabile e asciutto su diverse regioni italiane, ma non mancheranno delle eccezioni. Locali temporali sono infatti attesi ancora una volta sui rilievi nord orientali, con possibilità di fenomeni anche intensi tra pomeriggio e sera sulle Alpi venete e friulane. I fenomeni attesi invece all’estremo meridione saranno di natura ben diversa rispetto all’instabilità convettiva prevista al Nord Est, ma si tratterà di locali acquazzoni che scorreranno parallelamente ai settori costieri ionici di Calabria e Sicilia. Le temperature massime tenderanno a subire un generale incremento al Centro-Nord, mentre risulteranno stazionarie o in lieve diminuzione al meridione. La ventilazione tenderà ad assumere una direttrice prevalentemente meridionale al Sud, mentre a regime di brezza sulle centrali e ancora da Nord Est su buona parte del settentrione italiano.