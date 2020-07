METEO ITALIA: agosto al via con forti TEMPORALI e crollo delle temperature

Ultimo mese d’estate che potrebbe iniziare con il maltempo in Italia

Situazione sinottica sull’Europa che vede l’anticiclone africano dominare su gran parte del Mediterraneo mentre profondi minimi di bassa pressione scorrono alle latitudini più settentrionali. Clima estivo senza se e senza ma con le temperature che nei prossimi giorni potrebbero anche raggiungere e superare i +40 gradi. Come anticipato nei precedenti editoriali, il mese di luglio si congeda così con condizioni meteo decisamente estive in Italia me ci sono importanti novità per l’inizio di agosto. L’ondata di caldo più intensa di questa estate 2020 potrebbe terminare proprio con l’arrivo del prossimo mese. Da qualche giorno i principali modelli mostrano un affondo atlantico nel cuore del Mediterraneo proprio dopo il primo weekend di agosto con un peggioramento meteo in Italia che porterebbe non solo temporali e nubifragi ma anche un generale calo delle temperature.

Inizio di agosto con il maltempo per il modello GFS

Apice dell’ondata di caldo tra Giovedì e Sabato quando l’anticiclone si eleverà fino a puntare la Scandinavia. Il modello americano GFS conferma comunque un peggioramento meteo subito a seguire. L’anticiclone potrebbe infatti arretrare sotto la spinta del flusso atlantico già tra Domenica e Lunedì con le correnti umide in quota che potrebbero dar luogo ad una fase di maltempo accompagnata anche ad un generale calo delle temperature. Durante la prossima settimana l’affondo sul Mediterraneo dovrebbe farsi più deciso. L’atlantico potrebbe così porre fine a quella che si prospetta come la più intensa e lunga ondata di caldo di questa stagione, tuttavia l’anticiclone potrebbe avere anche diverse carte in serbo per il mese di agosto. Già entro il secondo weekend di agosto lo stesso potrebbe infatti tornare ad espandersi verso l’Italia.

Temperature fino a +40 gradi e afa alle stelle in molte città

Giornata di ieri che ha visto condizioni meteo stabili con temperature massime che si sono portate sopra i +35 gradi su molte regioni con picchi verso i +38 su Calabria e Sardegna. Valori che alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) dovrebbero raggiungere i +22/24 gradi configurando così la più intensa ondata di caldo, fino ad ora, di questa estate 2020. Temperature massime che potrebbero comunque superare i +36/38 gradi su Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata. Al momento comunque non si escludono, soprattutto verso il finire della settimana, punte massime oltre i +40 gradi tra Toscana, Umbria e Lazio, su Sicilia e Sardegna e tra Puglia e Basilicata. L’ondata di caldo dovrebbe avere il suo apice proprio tra fine luglio e inizio agosto quando un abbassamento del flusso atlantico potrebbe riportare un calo delle temperature e qualche precipitazione.