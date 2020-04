METEO ITALIA – Alle porte una settimana di MALTEMPO sullo stivale, ecco i dettagli

Stabilità precaria sull’Italia oggi

Le condizioni meteo di generale e prevalente stabilità che avvolgono la nostra Penisola da metà di questa settimana iniziano nella giornata odierna a vacillare. Una saccatura di origine atlantica che insiste momentaneamente sulle zone più occidentali del Mediterraneo sta lentamente, ma costantemente transitando verso oriente, in direzione cioè del nostro Paese. Ovviamente tale evoluzione meteo non fa che portare disturbi sullo stivali, che fino a ieri si manifestavano attraverso il solo arrivo della nuvolosità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e che nella fattispecie di oggi ha portato e potrebbe portare ulteriormente nelle prossime ore qualche pioggia, vediamo dove.

Qualche pioggia su Sardegna e Lazio

L’azione di una saccatura di origine atlantica che in questo momento insiste poco ad est delle Isole Baleari, sta portando qualche nota di maltempo anche sui versanti italiani più occidentali. Molto nuvoloso infatti quest’oggi sui settori nordoccidentali e su quelli tirrenici centrali, oltre che sulla Sardegna, dove anzi qualche pioviggine si è ripercossa nelle primissime ore di questo pomeriggio. Nulla di che al momento, si tratta di accumuli perlopiù trascurabili e inferiori al millimetro che si registrano in particolare nelle aree sudoccidentali della regione. Il peggioramento però non finisce qui e nelle prossime ore, come vedremo nei paragrafi successivi, porterà qualche altra pioggia in Italia.

Flusso umido in arrivo per la seconda parte di domani

Non si arresterà con oggi l’avanzamento della saccatura di origine nordatlantica proveniente dai quadranti occidentali di cui abbiamo fatto menzione nei precedenti paragrafi. Nella giornata di domani domenica 19 aprile infatti, compirà altri chilometri verso oriente e in direzione cioè della nostra Penisola. Ciò minerà la struttura anticiclonica soprattutto lungo le regioni centro-settentrionali, dove non a caso la nuvolosità risulterà più compatta. Nella seconda parte della giornata le condizioni meteo peggioreranno visibilmente sulle regioni centrali e sulle zone alpine e prealpine del settore alpino marittimo, ma sul dettaglio previsionale abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.