METEO ITALIA: altra giornata di MALTEMPO da Nord a Sud con piogge e temporali

Vortice sull’Italia con piogge e temporali diffusi

Un minimo di bassa pressione si è formato sul Mediterraneo centrale raggiungendo valori al suolo intorno a 1000 hPa. A partire dalla giornata di ieri un peggioramento meteo ha messo nel mirino l’Italia con piogge e temporali anche di forte intensità. Non sono mancati nubifragi con allagamenti e anche trombe d’aria con danni come in Sardegna. In queste ore piogge e acquazzoni interessano il Nord e parte del Centro-Sud, più intensi e a carattere di temporale su Lazio e Campania. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteo più perturbate si sposteranno al Sud con fenomeni intensi specie su Campania, Puglia e Calabria. In serata e nottata ancora tempo instabile specie su Nord-Est e regioni centrali ma con fenomeni meno intensi, neve in arrivo sulle montagne.

Clima freddo e neve su Alpi e Appennino

Al peggioramento meteo in atto è associato un nuovo calo delle temperature con valori che anche nei prossimi giorni si assesteranno 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo specie sui settori occidentali della Penisola. Massime piuttosto basse specie al Centro-Nord e anche inferiori ai +15 gradi soprattutto in presenza di precipitazioni. In calo nei prossimi giorni anche le minime che, complici le maggiori schiarite, potrebbero anche scendere sotto i +5 gradi in pianura. Nuova neve è già arrivata sulle Alpi e anche nella giornata odierna scenderanno fiocchi fino a 1100-1400 metri specie sui settori orientali. Neve in arrivo dal pomeriggio anche sull’Appennino centrale con fiocchi che entro la mattinata di domani potrebbero scendere localmente fin verso i 1500 metri. Tempo in miglioramento nel weekend?

Si riaffaccia l’anticiclone sul Mediterraneo ma per quanto?

Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che conferma per l’inizio della prossima settimana la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Deciso miglioramento delle condizioni meteo dunque in Italia con clima meno freddo e temperature in ripresa soprattutto nei valori massimi. Attenzione perché ormai in autunno inoltrato la presenza di anticicloni porta al ristagno d’aria con formazione di nebbie e nubi basse talvolta anche persistenti. L’ottobrata in vista potrebbe comunque essere di breve durata e il mese di ottobre non è escluso possa terminare con un nuovo peggioramento meteo. Già la seconda parte della prossima settimana potrebbe infatti vedere il ritorno di piogge e temporali al Centro-Nord. La tendenza è ancora incerta ma la dinamicità molto elevata del periodo esclude al momento la formazione di anticicloni duraturi sul Mediterraneo.