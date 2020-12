METEO – Altra NEVE in arrivo in PIANURA, a breve la PERTURBAZIONE investirà l’ITALIA

Condizioni meteo in Italia, ecco la situazione attuale

Buongiorno a tutti e buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale sull’Italia prevede ancora la presenza delle correnti di Libeccio che stanno imperversando sui settori centro-settentrionali dell’Italia, con un coinvolgimento maggiore delle regioni Tirreniche. Sono in atto locali rovesci con neve che si sta manifestando a quote di montagna. Lo zero termico infatti grazie al forte richiamo sciroccale della giornata odierna è salito notevolmente, abbandonando le zone collinari e di pianura. Queste giornata continueranno ad esser perturbate grazie alla vasta circolazione depressionaria situata sull’Europa centro-meridionale, che presenta un profondo minimo di bassa pressione situato a nord della Francia (di circa 980 hPa). Questa zona barica si stanzierà sul vecchio continente, favorita dalla presenza di un anticiclone Azzorriano posizionato nel cuore dell’Atlantico. Entriamo nel dettaglio e capiamo quale saranno le previsioni per gli ultimi giorni dell’anno.

Verso il maltempo negli ultimi giorni dell’anno

Nel corso della giornata di ieri la neve ha fatto irruzione a quote basse sulla Pianura Padana; d’altra parte si sono verificate forti mareggiate e precipitazioni abbondanti al centro sud con nevicate però a quote di media-alta montagna. In questi ultimi giorni dell’anno le condizioni meteo risulteranno instabili con giornate perturbate al centro sud dove non mancheranno precipitazioni e nevicate anche in Appennino oltre i 1000 metri di quota. Peggioramento in arrivo anche tra la notte di Capodanno ed il primo giorno del 2021 che vedrà il transito di un nuovo minimo depressionario che apporterà nuovamente nevicate in pianura al settentrione. Entriamo nel dettaglio!

Neve in arrivo alle quote pianeggianti, ecco dove

La notte di Capodanno come già specificato, sarà protagonista per il ritorno delle nevicate al nord Italia. Dapprima i fenomeni si potranno manifestare specialmente al nord-ovest con nevicate oltre i 200-300 metri di quota, grazie ad un poderoso cuscinetto freddo che si potrebbe formare al suolo. Le precipitazioni risulteranno molto abbondanti sulla Liguria che risentirà per prima delle correnti meridionali. Poi al mattino di Venerdì 1 Gennaio 2021 quota neve da tenere d’occhio specie su Lombardia e Piemonte, le favorite al momento per le nevicate a bassa quota. D’altra parte sarebbe copioso il ritorno delle piogge sulle regioni centrali, grazie alle possenti correnti occidentali. Ecco come esordirà il mese di Gennaio 2021!