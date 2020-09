METEO – ITALIA ancora a rischio TEMPORALI su alcune regioni, ma con CALDO in generale aumento

Goccia fredda in graduale riassorbimento, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buongiorno e buon weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Nonostante la stagione autunnale abbia fatto il suo ingresso con l’avvio del mese di settembre, attualmente sull’Europa centro-meridionale non si registrano assetti barici improntati verso la stagione delle piogge, con il flusso umido oceanico in transito alle alte latitudini. Tuttavia sul bacino del Mediterraneo centrale persiste una goccia fredda isolatasi nei giorni scorsi, rinnovando acquazzoni e temporali su parte dell’Italia; nel contempo l’anticiclone tende a rinforzarsi nuovamente sull’Europa centro-occidentale, con caldo in aumento anche sulle regioni centro-settentrionali italiane.

Temporali anche intensi oggi su Sicilia, Sardegna e zone interne del centro-sud

Meteo Italia – La presenza della goccia fredda sui bacini meridionali italiani, rinnova ancora condizioni meteo fortemente instabili su alcune regioni. In particolare attualmente forti temporali stanno interessando il nord della Sardegna, con accumuli pluviometrici localmente di oltre 70 mm dalla mezzanotte; celle localizzate sono in ingresso anche sui settori sud-orientali dell’Isola e sulle coste meridionali della Calabria. Altrove prevalgono le schiarite. Nella seconda parte di giornata i temporali insisteranno sulla Sardegna e tenderanno a svilupparsi anche sulla Sicilia e zone interne di Campania, Lazio, Basilicata e Calabria tirrenica. I fenomeni potranno risultare di forte intensità ed a carattere di nubifragio sulle due Isole Maggiori. Ampie schiarite sul resto dell’Italia, salvo occasionali temporali sui settori alpini.

Domani deciso rinforzo dell’anticiclone, ma ancora temporali all’estremo sud

Nel corso della giornata di domani la goccia fredda tenderà a perdere ulteriore energia, ma lascerà in eredità una blanda circolazione instabile sul Mediterraneo meridionale; acquazzoni e temporali, localmente ancora intensi, potranno ancora una volta interessare durante le ore diurne la Sicilia, la Sardegna ed occasionalmente anche la Calabria tirrenica e la Basilicata. Sul resto dell’Italia le condizioni meteo volgeranno verso un’ulteriore miglioramento, grazie all’ulteriore rinforzo del campo anticiclonico sull’Europa centrale; tanto sole fin dal mattino caratterizzerà la giornata di domenica al centro-nord, salvo occasionali addensamenti a ciclo diurno a ridosso dei settori montuosi. Caldo in aumento, con massime al di sopra dei +30°C. Autunno appeso ad un filo per il mese di settembre, vediamo una possibile evoluzione nella prossima pagina.