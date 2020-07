METEO ITALIA – Ancora GRANDE CALDO oggi, poi TEMPORALI e NUBIFRAGI fin sulle COSTE: l’ANALISI completa

METEO : tendenza per le prossime ore e situazione sinottica, il giorno più caldo per molte regioni?

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Quella di ieri è stata una giornata caratterizzata da un ulteriore e generale aumento delle temperature, dovuto al rinforzo della componente africana dell’anticiclone che ci sta tenendo compagnia ormai da diversi giorni. La colonnina di mercurio localmente ha superato i 35 gradi sull’Italia e quello di oggi si prospetto essere come un nuovo giorno molto caldo con afa in sostanziale aumento da nord a sud. Da domani però il transito di un fronte perturbato al Nord porterà un po’ di refrigerio non solo al settentrione ma anche sulle aree costiere del medio-alto Adriatico. Aria certamente più asciutta è attesa domenica anche sulle regioni tirreniche, ma senza significativi cali termici. Nella seconda pagina dell’editoriale daremo anche uno sguardo rapido al medio-lungo periodo con l’ausilio degli ultimi modelli matematici appena emessi.

METEO OGGI venerdì 10 luglio 2020, primi fenomeni all’estremo settentrione ma in un contesto molto stabile

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche ancora una volta stabili e asciutte su praticamente tutta la Penisola, grazie all’anticiclone che garantirà assenza di fenomeni e pochi addensamenti nuvolosi. Soltanto lungo l’arco alpino è atteso invece un primo peggioramento al pomeriggio ma soprattutto in serata-nottata, momento in cui il fronte perturbato si addosserà lungo le aree di confine portando una generale intensificazione dell’attività temporalesca. Come detto, ben diverso sarà invece lo scenario sul resto d’Italia con afa e caldo in aumento a causa di quello che con le dovute proporzioni può essere definito un ”mini picco” dell’ondata africana di questi due giorni. Va ricordato infatti come inizialmente la cella anticiclonica che ci sta interessando presentava una matrice maggiormente azzorriana, mentre con il passare dei giorni il flusso ha assunto una direttrice sempre più meridionale. Vediamo quanto ci aspetta invece nella giornata di domani, momento in cui arriverà il tanto atteso peggioramento del tempo.

METEO DOMANI sabato 11 luglio 2020, maltempo a tratti molto intenso sulle regioni settentrionali: poi anche per alcune regioni del centro

Quella di domani sarà quindi un’intera giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche fortemente instabili al Nord Italia. Sin dalle prime ore del mattino infatti molte nubi e attività temporalesca diffusa interesseranno Lombardia, pianure emiliane centro-occidentali, Alto Adige e alto Veneto con possibilità di fenomeni a tratti molto intensi. Le precipitazioni oltre che da frequente attività elettrica ed improvvisi colpi di vento, saranno accompagnate da un generale calo delle temperature la cui entità potrebbe anche superare i 10 gradi in meno rispetto agli attuali valori. Al pomeriggio e in serata il fronte perturbato tenderà a muoversi verso Est, ma attenzione anche a locali temporali in sviluppo tra Piemonte e Liguria. Non si escludono invece nubifragi o comunque elevati accumuli pluviometrici nel giro di poche ore specie a ridosso dei settori pianeggianti delle regioni precedentemente citate. Persiste bel tempo sul resto della Penisola.