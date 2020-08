METEO ITALIA – Ancora LOCALI PIOGGE sulla Penisola, poi breve miglioramento prima della ROTTURA ESTIVA

Meteo – ultime ore con residue piogge, poi spazio a più sole da Nord a Sud

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La giornata di ieri è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche fortemente instabili sulla nostra Penisola, a causa del transito di un cavo d’onda Atlantico che ha portato alla formazione di temporali anche molto intensi su diverse regioni. Circa 12 ore fa assistevamo infatti a vasti nuclei temporaleschi che hanno interessato soprattutto il Nord Est, medio-basso Piemonte, Liguria centro-occidentale e quasi tutto il centro Italia ad esclusione dei settori tirrenici. Tra oggi e venerdì tuttavia il tempo subirà un generale miglioramento grazie ad una breve e temporanea rimonta dell’anticiclone, con le temperature che sono attese in generale rialzo come vedremo anche nei paragrafi successivi dell’editoriale. Per quanto riguarda invece la ormai probabile rottura estiva attesa per il fine settimana, i principali centri di calcolo continuano a confermare l’asse meridiano con cui affonderà la saccatura dal Nord Atlantico, con precipitazioni diffuse che potrebbero assumere anche carattere di nubifragio. Lo vedremo con maggior dettaglio nella seconda pagina dell’editoriale, con le ultimissime dai modelli più performanti.

Meteo oggi martedi 25 agosto 2020, possibili piogge su Adriatico e settori interni dell’Appennino.

La giornata odierna vedrà un generale miglioramento del tempo a partire dalle regioni centro-settentrionali con ampie schiarite e prevalente assenza di fenomeni significativi. L’anticiclone tornerà difatti a fare la sua parte, seppur con aria più frizzantina al mattino sulle aree colpite ieri dai fenomeni più intensi. La prima parte di giornata sull’Italia vedrà la formazione di attendamenti diffusi a ridosso delle coste adriatiche meridionali, con la possibilità che qualche fenomeno possa andare ad interessare i settori a ridosso delle spiagge pugliesi. Differente lo scenario invece atteso nelle ore pomeridiane: da nord a sud tenderà ad aumentare gradualmente la nuvolosità in prossimità dei rilievi alpini e appenninici, con possibili acquazzoni soltanto su Lazio, Umbria, Abruzzo e Puglia meridionale. Per quanto riguarda le temperature, queste sono attese in diminuzione nei valori minimi mentre stazionare o in lieve calo le massime. Ventilazione in rinforzo dai quadranti nord orientali, mari mossi o molto mossi.

Meteo domani mercoledi 26 agosto, anticiclone in piena spinta sull’Italia ma occhio a qualche nube in più su Alpi e Appennini

Possiamo dire con un buon margine di affidabilità che quella di domani potrà essere una delle giornate più stabili sull’Italia dall’inizio della terza decade di agosto, con i cieli che si manterranno puliti e sgombri da nubi significative a sui settori costieri e pianeggianti. Un po’ diversa invece la situazione sui monti dove si affaccerà qualche nube in più. Questo avverrà in modo più frequente a confine tra Lazio e Abruzzo dove non escludiamo qualche acquazzone in special modo su Simbruini, Ciociaria e aquilano. Qualche rovescio o breve temporale non escludiamo che possa aver origine anche sul Salento, dove tra le ore 12 e le ore 14 potrebbero svilupparsi temporali in partenza dalle zone di campagna alle aree costiere dello Jonio. Nel corso delle ore serali e notturne i fenomeni tenderanno man mano a diradarsi dalle zone precedentemente citate. Temperature minime e massime in genere stazionarie, venti in indebolimento verso la consueta brezza salvo su Puglia e Calabria dove spierà ancora il N/NW a tutte le quote.