La Protezione Civile ha appena diffuso l’allerta rossa: la lista delle città a rischio

Il maltempo ha coinvolto tutto il Paese oggi

L’ondata di maltempo che ha interessato l’Italia quest’oggi ha coinvolto in misura minore o maggiore comunque tutto il nostro Paese da nord a sud. Questo a causa di una circolazione instabile innescata nel Mediterraneo centro-occidentale dall’arrivo dell’ennesima saccatura di origine atlantica in affondo in direzione del nostro stivale. Purtroppo, anche oggi così come i passati giorni, si è dovuta affrontare la conta dei danni e dei disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allerta rossa a Ferrara e Bologna oggi, esondato fiume nel bolognese

Già nella giornata di ieri la situazione di criticità e di potenziale pericolosità della situazione meteo aveva indotto il Dipartimento di Protezione Civile ad emanare l’allerta rossa per Ferrara e Bologna e le relativa province per rischio idraulico, ricondotta dunque alla piena dei fiumi, più che al vero e proprio maltempo causato dalle piogge, che difatti non è risultato oggi così intenso. Nella giornata odierna è infatti esondato il fiume Idice nel bolognese, di cui abbiamo ampiamente approfondito all’interno del relativo articolo. L’allerta, come vedremo nei successivi paragrafi, è stata poi successivamente prolungata ed estesa anche ad altre zone.

Domani ancora maltempo in arrivo con l’approssimarsi di una nuova perturbazione

Per la giornata di domani mercoledì 20 novembre si prevedono, fin dalle prime ore della mattinata dei rovesci residui sul Lazio e sulle aree tirreniche meridionali, soprattutto sulla fascia litoranea (ad eccezione della Sicilia, dove il tempo migliorerà). Contestualmente la formazione di un minimo depressionario neanche così profondo sull’Adriatico centrale, porterà delle piogge in Romagna e sulle regioni centrali adriatiche. Qualche rovescio possibile tra notte e mattina anche sulla Puglia centro-settentrionale. Migliora in tutte queste zone gradualmente nel corso del pomeriggio, mentre tenderà a peggiorare in Toscana e Liguria per i primi influssi di un nuovo impulso atlantico in arrivo sul Mediterraneo. Possibile anche qualche nevicata su Alpi e Prealpi piemontesi in serata a partire dai 1400/1500 metri.