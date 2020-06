METEO – ITALIA ancora nella morsa del MALTEMPO: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città interessate

Circolazione instabile sulle regioni settentrionali Persiste una circolazione instabile sulle regioni settentrionali causata dalla continua affluenza di correnti più umide e fresche di matrice atlantica e proveniente dunque dai quadranti nordoccidentali. Mentre nella giornata di ieri il violento maltempo ha colpito dapprima il Friuli Venezia Giulia, con alcune persone intrappolate nelle proprie automobili e poi il Piemonte con violente grandinate, nella giornata di oggi permane instabilità localmente spiccata sul Triveneto mentre, al netto di un miglioramento al nordovest in un contesto di cieli comunque piuttosto nuvolosi soprattutto nel pomeriggio, una violenta linea temporalesco ha interessato e sta tutt’ora interessando la Lombardia. Al centro-sud più nuvoloso di ieri, ma comunque stabile Rispetto alla giornata di ieri le regioni centro-meridionali hanno a che fare con un lieve peggioramento delle condizioni meteo che tuttavia rimangono comunque stabili: la maggior parte dei settori del centro-sud infatti ha constatato un evidente aumento della copertura nuvolosa soprattutto nel corso del pomeriggio odierno, grazie al richiamo di un flusso umido proveniente in questo caso dai quadranti meridionali. Il tempo è e rimarrà generalmente asciutto qui, dove a prevalere saranno dunque e in ogni gli effetti del promontorio anticiclonico che riveste tali settori. Temperature che rimangono comunque gradevoli. Sviluppo localizzato di temporali al nordest per domani La giornata di domani sabato 20 giugno, che contrassegnerà anche l’inizio dell’estate astronomica grazie al relativo solstizio, presenterà ancora caratteri di maltempo sulle regioni nordorientali: in particolare residue piogge potranno interessare nelle prime ore della notte il Friuli Venezia Giulia, con miglioramento entro la mattina. A partire dal pomeriggio esploderà nuovamente, ma in forma ancor più localizzata rispetto a quanto rinvenuto in questi giorni, l’instabilità pomeridiana. Essa potrà interessare con temporali anche intensi ancora una volta il Friuli Venezia Giulia e il bellunese. Possibili temporali termoconvettivi anche sull’Appennino Tosco-Emiliano, mentre altrove il tempo tenderà a rimanere più asciutto.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna, sui settori alpini di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte occidentale, sui rilievi del Trentino e su entroterra ligure, Marche, versanti orientali dell’Appennino abruzzese, sui rilievi e zone interne meridionali della Puglia, sull’Appennino campano e lucano e sulla Sila, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile calo sulla Sicilia centro-settentrionale e sulla Calabria meridionale, in rialzo anche sensibile sul Triveneto. Venti: localmente forti nord-occidentali sulle isole maggiori. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Canale di Sardegna e localmente i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e lo Ionio a ridosso delle coste siciliane. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.