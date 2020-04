METEO ITALIA – Ancora PIOGGE e possibili TEMPORALI in arrivo, la Protezione Civile ha diramato l’ALLERTA, ecco le città interessate

Piogge e maltempo in Italia

La terza decade si sta ormai concludendo e con essa anche il mese di aprile, risultato perlopiù stabile nelle prime due decadi grazie alla netta prevalenza dell’Alta pressione di origine africana nel Mediterraneo e successivamente piuttosto instabile anche se a tratti nella terza decade e non ha mancato di apportare persino qualche danno, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Nel corso del pomeriggio odierno inoltre, l’abbassamento del flusso atlantico verso la nostra Penisola ha determinato (e sta determinando, come vedremo) condizioni di maltempo sull’estremo nord Italia, con fenomeni localmente anche intensi.

Piogge questa sera in estensione verso le aree nordorientali

Le piogge si sono intensificate in molte aree dell’estremo nord Italia, in particolar modo sull’alta Lombardia dove i fenomeni talvolta hanno assunto e stanno assumendo nel corso di questa serata anche carattere di nubifragio. Contestualmente, il maltempo si sta estendendo verso oriente, interessando anche le zone più a nord delle regioni nordorientali. Qui, tuttavia, i fenomeni saranno generalmente più deboli e dunque anche gli accumuli risulteranno più bassi. Tuttavia, sull’evoluzione meteo prevista per questa sera, siamo entrati maggiormente nel dettaglio previsionale all’interno di un apposito editoriale.

Domani ancora maltempo al nord-ovest e al confine tra Liguria e Toscana

Nella giornata di domani venerdì 1° maggio coincidente tra l’altro con la Festa dei Lavoratori si osserverà in Italia ancora la presenza del maltempo, nelle prime ore della notte residuo su regioni nordorientali, grazie al continuo scorrimento di correnti più instabili di matrice atlantica in ingresso dai quadranti nordoccidentali. Ne deriva che sono proprio i settori corrispondenti a riscontrare condizioni più disturbate, a tratti con piogge di debole o al più moderata intensità. Nel corso del pomeriggio, con la convezione che a quel punto si servirà anche del calore immesso in atmosfera da parte dell’irraggiamento solare, temporali termoconvettivi saranno possibili anche nelle aree pedemontane limitrofe tra la Toscana e la Liguria.