METEO ITALIA – Ancora PIOGGE e TEMPORALI su alcune REGIONI, ecco le zone colpite nelle prossime ore

METEO : goccia fredda ancora attiva sul Mar Ionio, ma il clima sorride in questa settimana

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. La circolazione instabile che nei giorni scorsi ha favorito condizioni di generale maltempo sulla Penisola, si sta lentamente muovendo verso Sud, determinando ancora locale instabilità specialmente tra Sicilia e Calabria. La tendenza è comunque volta ad un progressivo miglioramento grazie all’alta pressione di origine afroazzorriana che tenderà a rimontare da Ovest condizionando la situazione climatica di tutta la settimana. Le temperature subiranno un rialzo ma senza portarsi su valori eccessivamente elevati, mentre la sensazione di afa a cui abbiamo assistito la scorsa settimana tenderà ad essere ben più attenuata. In questo editoriale comunque oltre a focalizzarci sui prossimi due giorni cercheremo di capire i principali centri di calcolo cosa mostrano in chiave futura, con le emissioni 00z sia del modello GFS che del modello UKMO.

METEO OGGI lunedì 6 luglio 2020, residua instabilità al Sud

Al mattino la situazione meteorologica sul nostro Paese risulterà ad ampi tratti stabile e soleggiata grazie a correnti più asciutte che scorrono da Nord, come invece mostra la moviola satellitare sulle regioni meridionali persistono condizioni di locale maltempo. Nella fattispecie, un temporale anche intenso si trova poco a largo dello Stretto di Messina con frequenti fulminazioni e piogge di debole o moderata entità che stanno interessando ora le città di Messina e Reggio Calabria. Fenomeni più deboli sul resto delle due estreme regioni meridionali. Al pomeriggi tuttavia le attenzioni si riporranno su un nuovo fronte freddo in discesa da Nord Est, con temporali che dapprima interesseranno i settori alpini e successivamente si estenderanno anche a quelli pianeggianti. In serata e in nottata pertanto sono attese condizioni di maltempo sparso con locali temporali su basso Veneto, pianure friulane, Romagna e Marche settentrionali. Persiste invece bel tempo sul resto della Penisola con ampie schiarite e assenza di fenomeni significativi.

METEO DOMANI martedì 7 luglio 2020, sempre più maltempo al Settentrione: vediamo le aree a rischio

La mattinata di domani dovrebbe aprirsi all’insegna della generale stabilità atmosferica, eccezion fatta per i settori dell’alto Adriatico che potrebbero essere ancora alle prese con il modesto fronte freddo di cui abbiamo parlato anche nel precedente paragrafo. Al mattino i cieli si presenteranno pertanto sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola salvo qualche addensamento possibile su Est del Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia-Romagna. Al pomeriggio e in serata locale attività convettiva potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi appenninici e sull’imperiese con possibilità di isolate piogge o brevi temporali. Migliora invece al Nord Est dove le nubi compatte del mattino si sostituiranno rapidamente a schiarite sempre più ampie. Temperature attese in leggero calo al Centro-Nord nei valori massimi, stazionarie o in lieve aumento invece le minime sulle regioni meridionali. Andiamo però a vedere cosa ci aspetta nel medio-lungo periodo secondo le ultimissime uscite modellistiche.