METEO ITALIA – ANTICICLONE AFRICANO in ritirata, IMMINENTE fase di MALTEMPO

Anticiclone Africano in ritirata, ma oggi farà ancora caldo

Meteo Italia – Buongiorno a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! L’affondo di una saccatura atlantica fino all’entroterra marocchino, sta favorendo la risalita di correnti calde e del pulviscolo sahariano direttamente dall’entroterra africano verso l’Italia; sul bacino del Mediterraneo centrale, quindi, è presente un promontorio anticiclonico dinamico di matrice sub tropicale. Tuttavia, l’asse dell’anticiclone tende a traslare verso Levante, favorendo l’ingresso di masse d’aria più umide e di impulsi nuvolosi sull’Italia. Il richiamo caldo di tipo prefrontale, si farà sentire su molte Regioni anche nella giornata odierna, con le temperature massime attese ovunque oltre i +20°C, fino a +25 in Pianura Padana, e picchi di +26/+28°C all’estremo Sud.

Temperature oltre le medie del periodo, massime diffusamente oltre i +20°C

La discesa della saccatura oceanica fin l’entroterra africano, sta alimentando la risalita di masse d’aria piuttosto calde per il periodo verso l’Italia, dove è in atto un’avvezione d’aria calda di tipo prefrontale; le temperature, quindi, sono destinate ad aumentare nel corso delle prossime ore, specie laddove il sole sarà il principale protagonista di giornata. Dopo valori notturni particolarmente miti, diffusamente attorno ai +13/+15°C al Centro-Sud ed Isole, sono attesi valori massimi diffusamente al di sopra dei +20°C, ma con temperature massime fino a +24/+25°C sulla Pianura Padana centro-orientale, Puglia, Metaponto e Campania; sulle zone interne di Sicilia, Sardegna e Calabria si potranno toccare i +26/+28°C, dove lo zero termico sfiorerà i 4000 metri.

Molte nubi oggi sull’Italia, ma con pochi fenomeni; domani arriva il maltempo

Meteo Italia – Il promontorio anticiclonico sta mostrando già i primi sintomi di cedimento. Sono molte le nubi in questo inizio di giornata sull’Italia, specie su Sardegna, Nordovest e Regioni centrali, mentre maggiori schiarite si attardano sui settori ionici, Sicilia e Triveneto. Deboli piogge raggiungeranno nelle prossime ore la Sardegna, in successivo trasferimento entro al fine del giorno dapprima alla Liguria e successivamente a Toscana, Lazio, Umbria e Piemonte. La nuvolosità ed i fenomeni in arrivo nelle prossime ore, saranno solo un antipasto del peggioramento che raggiungerà ad inizio settimana l’Italia; la risalita di una ciclogenesi dalla Tunisia, determinerà una fase di intenso maltempo nella giornata di Lunedì 20 Aprile, con fenomeni localmente intensi.