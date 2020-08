METEO ITALIA – Anticiclone Africano va KO, TEMPORALI e NUBIFRAGI al nord, ma al sud farà ancora molto CALDO

Meteo Italia: analisi sinottica tra alta pressione e prime infiltrazioni umide

Buongiorno e buona domenica a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche tendono gradualmente a mutare sull’Italia, per il cedimento dell’anticiclone africano; caldo intenso che nella giornata di ieri ha ancora interessato gran parte dell’Italia con punte di oltre +40°C, è stato sostituito nella notte da forti temporali sulle regioni settentrionali. Il flusso umido oceanico tende gradualmente a scivolare verso le basse latitudini, coinvolgendo le Nazioni centrali europee e parte del nord Italia. L’anticiclone delle Azzorre rimane ben saldo sul vicino Atlantico, mentre prosegue una vivace attività depressionaria tra l’Islanda ed il Mare di Norvegia.

Temporali e nubifragi attesi oggi al nord

Il cedimento dell’alta pressione sul nord Italia, ha favorito fin dalla serata di ieri l’intrusioni di masse d’aria più umide ed instabili in quota; temporali anche intensi hanno preso vita sul Piemonte e nel corso della scorsa notte si sono estesi a gran parte della Pianura Padana. In questa prima parte di giornata residue celle temporalesche le ritroviamo tra Veneto e Romagna, con fenomeni localmente intensi, mentre il sole splende al nordovest. Le previsioni meteo per la giornata odierna vedranno il possibile sviluppo di nuovi temporali a partire dall’arco alpino e prealpino nel corso del pomeriggio, in estensione verso il Piemonte e la Lombardia entro le prime ore della serata; i fenomeni tenderanno nuovamente a scivolare verso Levante, interessando dapprima l’Emilia e poi il resto del Nordest entro la fine del giorno. Non si escludono nubifragi e grandinate.

Oggi ancora caldo intenso al sud e parte del centro

Il caldo ha le ore contate, ma si farà sentire ancora sull’Italia anche in questa giornata di domenica con temperature decisamente al di sopra delle medie mensili. Valori massimi diurni attesi al di sopra dei +35°C praticamente su tutte le regioni,fatta eccezione per i settori costieri e Triveneto.Tra le regioni più calde di giornata vi saranno ancora una volta la Sicilia e la Sardegna, dove si potranno localmente superare i +40°C, così come l’Umbria, la Puglia settentrionale, il Metaponto e la Calabria ionica dove le massime potranno ancora raggiungere i +39/+40°C. Ma quando terminerà il gran caldo? Entro la giornata di martedì su tutta l’Italia, ma vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.