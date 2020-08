METEO ITALIA: anticiclone confermato e temperature in aumento, poi MALTEMPO di FERRAGOSTO

Caldo africano verso l’Italia ma attenzione al peggioramento meteo a seguire

Come anticipato nei precedenti editoriali, le condizioni meteo stanno tornando stabili progressivamente su tutta l’Italia grazie ad un vasto campo anticiclonico di origine africana. L’estate prosegue così calda e soleggiata seppure con qualche temporale pomeridiano che non abbandonerà le regioni meridionali. Tutta la seconda settimana di agosto avrà queste caratteristiche con instabilità comunque in diminuzione al Sud a causa dell’allontanamento della circolazione depressionaria verso est. Da monitorare invece un’affondo perturbato diretto verso la Penisola Iberica che potrebbe poi muoversi verso il Mediterraneo centrale proprio a ridosso del weekend di Ferragosto. Analizziamo allora l’evoluzione meteo fino sul lungo termine con le ultime uscite dei modelli.

Temporali anche intensi nel weekend, vediamo le zone più a rischio tra oggi e domani

Italia solo in parte interessata dall’anticiclone durante questo secondo weekend del mese con condizioni meteo che su alcune regioni potrebbero ancora risultare instabili o perturbate. Una goccia fredda presente sulla Grecia porta correnti nord-orientali conformazione di acquazzoni e temporali anche intensi sui settori interni Peninsulari. In queste ore locali temporali interessando la Calabria ed in particolare la zona dello stretto. Nel pomeriggio attesi fenomeni su buona parte dei settori Peninsulari, ma anche sulla Sicilia interna e tra Abruzzo e basso Lazio. Precipitazioni comunque in esaurimento ovunque tra la sera e la notte. Domenica 9 agosto tempo per lo più stabile al mattino mentre nel pomeriggio ci attendiamo piogge e temporali su Campania, Basilicata e Calabria. Fenomeni possibili anche sull’arco alpino comunque in esaurimento nella serata.

Settimana con l’anticiclone africano e temperature in aumento, poi possibile maltempo

Un vasto promontorio anticiclonico si estenderà all’inizio della prossima settimana tra Mediterraneo ed Europa fino a raggiungere la Scandinavia. Questo porterà condizioni meteo stabili e soleggiate in Italia con temperature in aumento. Valori che si porteranno al di sopra delle medie prima al Centro-Nord e poi anche al Sud con anomalie anche di 4/5 gradi. Caldo in ulteriore accentuazione nella seconda metà della settimana quando i principali modelli mostrano lo scivolamento verso la Penisola Iberica di una vasta saccatura depressionaria. Ci attende dunque una seconda settimana di agosto tipicamente estiva con caldo a tratti intenso anche se l’ondata di caldo sarà di portata inferiore rispetto a quella degli ultimi giorni di luglio. Maggiori dubbi sul weekend di Ferragosto che potrebbe vedere un peggioramento meteo specie al Nord.